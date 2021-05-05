ВОЗ говорит о рекордном приросте новых случаев COVID-19 в мире две недели подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Количество новых случаев COVID-19 в мире две недели подряд держится на рекордном уровне с начала пандемии - более 5,7 миллиона. При этом за неделю 93 тыс. человек в мире умерли от коронавируса, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на опубликованный в ночь на среду еженедельный эпидемиологический бюллетень ВОЗ.
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"Вторую неделю подряд количество случаев COVID-19 во всем мире остается на самом высоком уровне с начала пандемии: более 5,7 миллиона новых случаев еженедельно после роста девять недель подряд. Количество новых смертей продолжает расти седьмую неделю подряд - более чем 93 000 смертей", - сообщили в ВОЗ.
Детали
Как отмечается, в регионе Юго-Восточной Азии по-прежнему отмечается заметный рост как случаев заболевания, так и смертности.
"На Индию приходится более 90% случаев заболеваний и смертей в регионе, а также 46% случаев заболеваний и 25% случаев смертей в мире, зарегистрированных за последнюю неделю", - указали в ВОЗ.
Заболеваемость в регионах Европы, Восточного Средиземноморья, Африки и Америки, как сообщается, снизилась, в то время как показатели в регионе Западной части Тихого океана можно было сравнить с предыдущей неделей.
Число смертей уменьшилось в Европе, Африке и регионе Западной части Тихого океана, а небольшое увеличение было зарегистрировано в регионах Америки и Восточного Средиземноморья.
Наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в Индии (2 597 285 новых случаев, рост на 20%), Бразилии (421 933 новых случая, рост на 4%), Соединенных Штатах Америки (345 692 новых случая, снижение на 15%), Турции (257 992 новых случая, снижение на 32%) и Франции (163 666 новых случаев, снижение на 23%).
Новые варианты COVID-19
С 27 апреля VOC 202012/01 (британский вариант) был обнаружен еще в трех странах, вариант 501Y.V2 (южноафриканский вариант) - еще в десяти странах, а вариант P.1 (бразильский вариант) - еще в трех странах. По состоянию на 4 мая в целом 142 страны сообщили о VOC 202012/01, 97 стран о варианте 501Y.V2 и 56 стран о варианте P.1.
Ситуация в Украине
В Украине зафиксировано уже 2,09 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 мая, - почти 2,6 тысячи, что несколько больше, чем днем ранее. Снижение количества новых случаев за сутки с 10 и более тысяч наблюдается на фоне длинных пасхальных выходных, когда снизилось количество тестирований.