ВОЗ говорит о рекордном приросте новых случаев COVID-19 в мире две недели подряд

КИЕВ. 5 мая. УНН. Количество новых случаев COVID-19 в мире две недели подряд держится на рекордном уровне с начала пандемии - более 5,7 миллиона. При этом за неделю 93 тыс. человек в мире умерли от коронавируса, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на опубликованный в ночь на среду еженедельный эпидемиологический бюллетень ВОЗ.