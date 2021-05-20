ВОЗ посоветовала избегать поездок за границу из-за COVID-19

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"Большинство из нас все еще восприимчивы к вирусу и еще не вакцинированы. Прямо сейчас, перед лицом сохраняющейся угрозы и новой неопределенности, нам нужно продолжать проявлять осторожность и переосмыслить или избегать международных поездок. Вакцины могут быть светом в конце туннеля, но этот свет не должен нас ослепить", - сказал Клюге.

Детали

По словам главы европейского подразделения ВОЗ, зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 в Европе на 60% за последний месяц, и движение идет в правильном направлении. "Но нам необходимо внимательно следить за вирусом, унесшим жизни почти 1,2 миллиона человек в этом регионе. Это эквивалентно населению Брюсселя в Бельгии", - отметил при этом Клюге.

По его словам, в ближайшие месяцы повышение мобильности, физических взаимодействий и собраний людей может привести к увеличению количества случаев передачи инфекции в Европе.

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Что касается нового варианта COVID-19, вызывающего озабоченность - B.1.617, впервые выявленного в Индии - то в настоящее время он обнаружен как минимум в 26 странах из 53 в Европейском регионе ВОЗ, от Австрии до Греции, от Израиля до Кыргызстана.

"Большинство случаев связано с международными поездками, но передача происходит и в дальнейшем. Мы все еще изучаем новый вариант, но он способен быстро распространяться и вытеснять линию B.1.1.7, которая стала доминирующей линией в Европе", - добавил Клюге.

При этом Клюге отметил, что вакцины от COVID-19, по имеющимся у ВОЗ данным, работают против всех известных штаммов.

Дополнение

В глобальном масштабе за неделю по 18 мая количество новых случаев заболевания и смертей из-за COVID-19 продолжало снижаться, хотя общее количество случаев обоих оставалось высоким: за неделю было зарегистрировано чуть более 4,8 миллиона новых случаев и почти 86 000 новых случаев смерти. Все регионы сообщили о снижении числа новых случаев на этой неделе, за исключением Западной части Тихого океана, где количество новых случаев было таким же, как на предыдущей неделе.