Рада ЄС схвалила дозволити в'їзд до Євросоюзу вакцинованим туристам

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"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рекомендацію щодо внесення змін щодо тимчасового обмеження на поїздки з не необхідною метою до ЄС. Ця поправка відповідає тому, що наразі проходять кампанії з вакцинації, вводячи певні відміни обмежень для вакцинованих осіб та полегшуючи критерії для скасування обмежень для третіх країн. Водночас враховуються можливі ризики, які представляють нові варіанти (COVID-19 - ред.), встановлюючи механізм екстреного гальмування, щоб швидко реагувати на появу варіанту, що представляє інтерес чи викликає занепокоєння, у третій країні", - йдеться у рішенні Ради ЄС.

Критерії скасування обмежень для всіх мандрівників з третьої країни

Для скасування обмежень на поїздки з не необхідною метою для третьої країни згідно з новими правилами кількість випадків COVID-19 на 100 000 жителів за останні 14 днів збільшено з 25 до 75. Прогрес у вакцинації населення проти вірусу також слід брати до уваги. У той же час, щоб реагувати на ризик, пов'язаний з новими варіантами, тепер слід розглядати виявлення в країні варіантів, що представляють інтерес, разом із варіантами, що викликають занепокоєння.

Інші існуючі критерії продовжують застосовуватись.

Зняття обмежень для щеплених осіб

Якщо держави-члени приймають докази вакцинації, щоб скасувати обмеження на подорожі, такі як тестування або карантин, вони, в принципі, повинні зняти обмеження на подорожі з не необхідними цілями для мандрівників третіх країн, які отримали останню рекомендовану дозу схваленої ЕМА (профільний регулятор ЄС - ред.) вакцини принаймні за 14 днів до прибуття. Держави-члени можуть також зняти обмеження на такі поїздки для тих, хто отримав принаймні за 14 днів до прибуття дозу вакцини, що погоджена ВООЗ щодо екстреного використання.

Знімаючи ці обмеження, держави-члени повинні враховувати взаємність у кожному конкретному випадку.

Доповнення

17 березня Єврокомісія представила проект "коронавірусного" цифрового зеленого сертифікату, який повинен бути впроваджений до середини червня. Документи отримають не лише ті, хто щеплений від коронавірусу, але й ті, хто перехворіли. Діяти такі сертифікати, як очікується, будуть тільки до офіційного завершення пандемії. У Єврокомісії заявили, що розглядають можливість визнання сертифікатів, виданих за межами ЄС, і документів про щеплення вакцинами, застосування яких в Євросоюзі не дозволено. При цьому Європарламент вимагає, щоб ЄС ввів COVID-сертифікати максимум на один рік.

Водночас Єврокомісія запропонувала дозволити в'їзд в ЄС вакцинованим від коронавірусу туристам.

Україна планує запустити власний COVID-сертифікат до липня.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров’я виступає за обережний підхід до питання про введення для міжнародних поїздок паспортів імунізації проти коронавірусу.