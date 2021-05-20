Рада ЄС схвалила дозволити в'їзд до Євросоюзу вакцинованим туристам

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 19764 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 66727 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 151339 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 186142 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 167194 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 163158 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 112159 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88671 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 217641 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89696 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
71%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 42546 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 55272 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 64297 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 81081 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 19375 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 184930 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 217593 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 308339 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 472381 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 455708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 19665 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 43000 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 47748 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 47672 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 48136 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Рада ЄС схвалила дозволити в'їзд до Євросоюзу вакцинованим туристам

Київ • УНН

 • 21029 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Рада Європейського Союзу схвалила рекомендації дозволити в'їзд до Євросоюзу вакцинованим іноземним туристам. Про це йдеться у комюніке Ради ЄС за підсумками ухвалення рішення 20 травня, передає УНН.

Рада ЄС схвалила дозволити в'їзд до Євросоюзу вакцинованим туристам

Цитата:

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рекомендацію щодо внесення змін щодо тимчасового обмеження на поїздки з не необхідною метою до ЄС. Ця поправка відповідає тому, що наразі проходять кампанії з вакцинації, вводячи певні відміни обмежень для вакцинованих осіб та полегшуючи критерії для скасування обмежень для третіх країн. Водночас враховуються можливі ризики, які представляють нові варіанти (COVID-19 - ред.), встановлюючи механізм екстреного гальмування, щоб швидко реагувати на появу варіанту, що представляє інтерес чи викликає занепокоєння, у третій країні", - йдеться у рішенні Ради ЄС.

Критерії скасування обмежень для всіх мандрівників з третьої країни

Для скасування обмежень на поїздки з не необхідною метою для третьої країни згідно з новими правилами кількість випадків COVID-19 на 100 000 жителів за останні 14 днів збільшено з 25 до 75. Прогрес у вакцинації населення проти вірусу також слід брати до уваги. У той же час, щоб реагувати на ризик, пов'язаний з новими варіантами, тепер слід розглядати виявлення в країні варіантів, що представляють інтерес, разом із варіантами, що викликають занепокоєння.

Інші існуючі критерії продовжують застосовуватись.

Зняття обмежень для щеплених осіб

Якщо держави-члени приймають докази вакцинації, щоб скасувати обмеження на подорожі, такі як тестування або карантин, вони, в принципі, повинні зняти обмеження на подорожі з не необхідними цілями для мандрівників третіх країн, які отримали останню рекомендовану дозу схваленої ЕМА (профільний регулятор ЄС - ред.) вакцини принаймні за 14 днів до прибуття. Держави-члени можуть також зняти обмеження на такі поїздки для тих, хто отримав принаймні за 14 днів до прибуття дозу вакцини, що погоджена ВООЗ щодо екстреного використання.

Знімаючи ці обмеження, держави-члени повинні враховувати взаємність у кожному конкретному випадку.

Доповнення

17 березня Єврокомісія представила проект "коронавірусного" цифрового зеленого сертифікату, який повинен бути впроваджений до середини червня. Документи отримають не лише ті, хто щеплений від коронавірусу, але й ті, хто перехворіли. Діяти такі сертифікати, як очікується, будуть тільки до офіційного завершення пандемії. У Єврокомісії заявили, що розглядають можливість визнання сертифікатів, виданих за межами ЄС, і документів про щеплення вакцинами, застосування яких в Євросоюзі не дозволено. При цьому Європарламент вимагає, щоб ЄС ввів COVID-сертифікати максимум на один рік.

Водночас Єврокомісія запропонувала дозволити в'їзд в ЄС вакцинованим від коронавірусу туристам.

Україна планує запустити власний COVID-сертифікат до липня.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров’я виступає за обережний підхід до питання про введення для міжнародних поїздок паспортів імунізації проти коронавірусу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаCOVID-19Новини Світу
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94