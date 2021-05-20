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Совет ЕС одобрил разрешить въезд в Евросоюз вакцинированным туристам

Киев • УНН

 • 21028 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Совет Европейского Союза одобрил рекомендации разрешить въезд в Евросоюз вакцинированным иностранным туристам. Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС по итогам принятия решения 20 мая, передает УНН.

Совет ЕС одобрил разрешить въезд в Евросоюз вакцинированным туристам

Цитата:

"Сегодня Совет ЕС принял рекомендацию о внесении изменений относительно временного ограничения на поездки с не необходимой целью в ЕС. Эта поправка соответствует тому, что сейчас проходят кампании по вакцинации, вводя определенные отмены ограничений для вакцинированных лиц и облегчая критерии для отмены ограничений для третьих стран. В то же время учитываются возможные риски, которые представляют новые варианты (COVID-19 - ред.), устанавливая механизм экстренного торможения, чтобы быстро реагировать на появление варианта, представляющего интерес или вызывающего беспокойство, в третьей стране", - говорится в решении Совета ЕС.

Критерии отмены ограничений для всех путешественников из третьей страны

Для отмены ограничений на поездки с не необходимой целью для третьей страны согласно новым правилам количество случаев COVID-19 на 100 000 жителей за последние 14 дней увеличено с 25 до 75. Прогресс в вакцинации населения против вируса также следует принимать во внимание. В то же время, чтобы реагировать на риск, связанный с новыми вариантами, теперь следует рассматривать выявленные в стране варианты, представляющие интерес, вместе с вариантами, которые вызывают беспокойство.

Другие существующие критерии продолжают применяться.

Снятие ограничений для привитых лиц

Если государства-члены принимают доказательства вакцинации, чтобы отменить ограничения на путешествия, такие как тестирование или карантин, они, в принципе, должны снять ограничения на путешествия с не необходимыми целями для путешественников из третьих стран, получивших последнюю рекомендованную дозу одобренной ЕМА (профильный регулятор ЕС - ред.) вакцины по крайней мере за 14 дней до прибытия. Государства-члены могут также снять ограничения на такие поездки для тех, кто получил по крайней мере за 14 дней до прибытия дозу вакцины, согласованной ВОЗ для экстренного использования.

Снимая эти ограничения, государства-члены должны учитывать взаимность в каждом конкретном случае.

Дополнение

17 марта Еврокомиссия представила проект "коронавирусного" цифрового зеленого сертификата, который должен быть внедрен до середины июня. Документы получат не только те, кто привит от коронавируса, но и те, кто переболели. Действовать такие сертификаты, как ожидается, будут только до официального завершения пандемии. В Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено. При этом Европарламент требует, чтобы ЕС ввел COVID-сертификаты максимум на один год.

В то же время Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС привитым от коронавируса туристам.

Украина планирует запустить собственный COVID-сертификат до июля.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения выступает за осторожный подход к вопросу о введении для международных поездок паспортов иммунизации против коронавируса.

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