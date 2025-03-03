Волц посилив сумніви щодо того, чи готовий Білий дім мати справу із Зеленським надалі

Радник із національної безпеки Майк Волц заявив, що позиція президента Володимира Зеленського під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого "поставила під сумнів" те, чи зможе адміністрація США мати з ним справу в майбутньому, передає УНН з посиланням на AP.

Він готовий? Особисто, політично, рухати свою країну до припинення бойових дій?. А чи може він і чи піде на необхідні компроміси? - сказав Волц в ефірі Fox News.

Волц додав ще більше сумнівів щодо підтримки США після суперечки у п'ятницю з президентом Трампом та віцепрезидентом Венсом.Волц також стверджує, що суперечка в Овальному кабінеті нібито не була засідкою з боку адміністрації Трампа.

Він взагалі не готовий говорити про мир. Це не була засідка. Зеленський зробив своїй країні ведмежу послугу - заявив Волц.

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Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

3 березня державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати Америки готові відновити нормальні відносини з Україною, але за умови, якщо Київ буде готовим до миру.