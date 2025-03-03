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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Волц посилив сумніви щодо того, чи готовий Білий дім мати справу із Зеленським надалі

Київ • УНН

 • 20364 перегляди

Радник з нацбезпеки США Майк Волц висловив сумніви щодо готовності адміністрації працювати із Зеленським після зустрічі 28 лютого. Він заявив, що український президент "не готовий говорити про мир" та зробив "ведмежу послугу" своїй країні.

Волц посилив сумніви щодо того, чи готовий Білий дім мати справу із Зеленським надалі

Радник із національної безпеки Майк Волц заявив, що позиція президента Володимира Зеленського під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого "поставила під сумнів" те, чи зможе адміністрація США мати з ним справу в майбутньому, передає УНН з посиланням на AP.

Він готовий? Особисто, політично, рухати свою країну до припинення бойових дій?. А чи може він і чи піде на необхідні компроміси?

- сказав Волц в ефірі Fox News.

Волц додав ще більше сумнівів щодо підтримки США після суперечки у п'ятницю з президентом Трампом та віцепрезидентом Венсом.Волц також стверджує, що суперечка в Овальному кабінеті нібито не була засідкою з боку адміністрації Трампа.

Він взагалі не готовий говорити про мир. Це не була засідка. Зеленський зробив своїй країні ведмежу послугу

- заявив Волц. 

Зеленський: приїду, якщо запросять в США для конструктивного діалогу03.03.25, 17:38 • 22492 перегляди

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

3 березня державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати Америки готові відновити нормальні відносини з Україною, але за умови, якщо Київ буде готовим до миру. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Білий дім
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