Волц усилил сомнения относительно того, готов ли Белый дом продолжать иметь дело с Зеленским.
Киев • УНН
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтс выразил сомнения в готовности администрации работать с Зеленским после встречи 28 февраля. Он заявил, что украинский президент "не готов говорить о мире" и сделал "медвежью услугу" своей стране.
Советник по национальной безопасности Майк Уолтс заявил, что позиция президента Владимира Зеленского во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля "поставила под сомнение" то, сможет ли администрация США иметь с ним дело в будущем, передает УНН со ссылкой на AP.
Он готов? Лично, политически, двигать свою страну к прекращению боевых действий? А может ли он и пойдет ли на необходимые компромиссы?
Волц добавил еще больше сомнений относительно поддержки США после спора в пятницу с президентом Трампом и вице-президентом Пенсом. Волц также утверждает, что спор в Овальном кабинете якобы не был засадой со стороны администрации Трампа.
Он вообще не готов говорить о мире. Это не была засада. Зеленский сделал своей стране медвежью услугу.
Зеленский: приеду, если пригласят в США для конструктивного диалога03.03.25, 17:38 • 22492 просмотра
Контекст
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникло напряженное противостояние в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Венсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.
Позже Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет задействована Америка, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
3 марта государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы восстановить нормальные отношения с Украиной, но при условии, что Киев будет готов к миру.