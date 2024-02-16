"Вода в кранах безпечна": в Харківській ОВА заявили, що пожежа на нафтобазі не вплинула на якість питної води

ukenru
29 березня, 19:41 • 40809 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 93468 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 114394 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116331 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 231354 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156485 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147070 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133028 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121712 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112868 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.8 м/с
84 %
749 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48935 перегляди
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 36250 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 39570 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 43695 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 32927 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 231350 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385219 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440447 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448831 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358264 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 114392 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130509 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124710 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98615 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107815 перегляди
Актуальне
"Вода в кранах безпечна": в Харківській ОВА заявили, що пожежа на нафтобазі не вплинула на якість питної води

"Вода в кранах безпечна": в Харківській ОВА заявили, що пожежа на нафтобазі не вплинула на якість питної води

Київ • УНН

 • 24942 перегляди

Голова Харківської обласної державної адміністрації заявив, що хоча внаслідок нападу на нафтобазу стався розлив паливно-мастильних матеріалів, паливо не потрапило до джерел питної води.

Попри те, що в результаті атаки на нафтобазу, на Харківщині стався вилив паливно-мастильних матеріалів, паливо не потрапило до питної води. Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі 

Він розповів, що вже триває робота з ліквідації наслідків забруднення водойм нафтопродуктами. 

Найголовніше – паливо не потрапило до джерел питної води, тому загрози для споживачів немає. Вода в кранах харків'ян безпечна і належної якості

- підкреслив Синєгубов. 

За його словами, фахівцям вдалось не допустити перетік нафтової плями в річку Сіверський Донець. Як і планували, напередодні встановили спецобладнання у двох місцях в річках Уди та Немишля. Це дозволяє стримувати шар плівки з нафти.

Гасили майже 60 годин: у Харківській ОВА розповіли деталі пожежі на нафтобазі через російський обстріл12.02.24, 14:54 • 22403 перегляди

Доповнення

Очільник Харківської ОВА пояснив, що фахівці працюють на місцях витоку нафтопродуктів та моніторять водойми на Харківщині.

Спеціальний сорбент на вуглеводній основі вже використовують на визначених ділянках. Водночас профільні служби моніторять й інші локації

- пояснив Синєгубов. 

Він додав, що це питання наразі перебуває на контролі місцевої влади. Зокрема на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС планують заслухати звіти роботи профільних структур 

Нагадаємо

У Харкові перевірять всі нафтобази, а також інші потенційно небезпечні обʼєкти. Таке доручення видав міський голова Харкова Ігор Терехов комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
ihor-terekhovІгор Терехов
donetsДонець
telegramTelegram
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,949.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,835.18