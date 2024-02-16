"Вода в кранах безпечна": в Харківській ОВА заявили, що пожежа на нафтобазі не вплинула на якість питної води

Попри те, що в результаті атаки на нафтобазу, на Харківщині стався вилив паливно-мастильних матеріалів, паливо не потрапило до питної води. Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

Він розповів, що вже триває робота з ліквідації наслідків забруднення водойм нафтопродуктами.

Найголовніше – паливо не потрапило до джерел питної води, тому загрози для споживачів немає. Вода в кранах харків'ян безпечна і належної якості - підкреслив Синєгубов.

За його словами, фахівцям вдалось не допустити перетік нафтової плями в річку Сіверський Донець. Як і планували, напередодні встановили спецобладнання у двох місцях в річках Уди та Немишля. Це дозволяє стримувати шар плівки з нафти.

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Доповнення

Очільник Харківської ОВА пояснив, що фахівці працюють на місцях витоку нафтопродуктів та моніторять водойми на Харківщині.

Спеціальний сорбент на вуглеводній основі вже використовують на визначених ділянках. Водночас профільні служби моніторять й інші локації - пояснив Синєгубов.

Він додав, що це питання наразі перебуває на контролі місцевої влади. Зокрема на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС планують заслухати звіти роботи профільних структур

Нагадаємо

У Харкові перевірять всі нафтобази, а також інші потенційно небезпечні обʼєкти. Таке доручення видав міський голова Харкова Ігор Терехов комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.