"Вода в кранах безопасна": в Харьковской ОГА заявили, что пожар на нефтебазе не повлиял на качество питьевой воды

Несмотря на то, что в результате атаки на нефтебазу, на Харьковщине произошел разлив горюче-смазочных материалов, топливо не попало в питьевую воду. Об этом заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Он рассказал, что уже продолжается работа по ликвидации последствий загрязнения водоемов нефтепродуктами.

Самое главное - топливо не попало в источники питьевой воды, поэтому угрозы для потребителей нет. Вода в кранах харьковчан безопасная и надлежащего качества - подчеркнул Синегубов.

По его словам, специалистам удалось не допустить переток нефтяного пятна в реку Северский Донец. Как и планировали, накануне установили спецоборудование в двух местах в реках Уды и Немышля. Это позволяет сдерживать слой пленки из нефти.

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Дополнение

Глава Харьковской ОГА объяснил, что специалисты работают на местах утечки нефтепродуктов и мониторят водоемы на Харьковщине.

Специальный сорбент на углеводной основе уже используют на определенных участках. В то же время профильные службы мониторят и другие локации - пояснил Синегубов.

Он добавил, что этот вопрос сейчас находится на контроле местных властей. В частности на заседании региональной комиссии по ТЭБ и ЧС планируют заслушать отчеты работы профильных структур.

Напомним

В Харькове проверят все нефтебазы, а также другие потенциально опасные объекты. Такое поручение выдал городской голова Харькова Игорь Терехов комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.