"Вода в кранах безопасна": в Харьковской ОГА заявили, что пожар на нефтебазе не повлиял на качество питьевой воды
Председатель Харьковской областной государственной администрации заявил, что хотя в результате нападения на нефтебазу произошел разлив горюче-смазочных материалов, топливо не попало в источники питьевой воды.
Украина считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше - МИД
Министерство иностранных дел Украины считает недопустимыми антиукраинские протесты в Польше и призывает польские власти придерживаться конструктивного подхода к решению вопросов, связанных с транзитом украинского зерна и торговлей.
"Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки "не отпадут" - Зеленский о помощи от США
Зеленский ожидает, что Конгресс США одобрит дальнейшую помощь Украине для продолжения защиты от российской агрессии.
В Украине планируют в этом году создать первые собственные машины для разминирования
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году Украина планирует создать первые отечественные машины для разминирования и увеличить количество саперов минимум на 10%.
Использование активов рф для помощи Украине: Euroclear предостерегает от варианта G7 с залогом - FT
Euroclear предупредил, что использование замороженных российских активов в качестве залога для выпуска долговых обязательств для Украины может создать риски для финансовой стабильности Европы и подвергнуть Euroclear судебным искам.
Незаконные перевозки из рф в Крым: двум гендиректорам вражеских авиакомпаний сообщено о подозрении
Двум руководителям российских авиакомпаний сообщено о подозрении в незаконной перевозке пассажиров через границу Украины в Крым путем организации регулярных рейсов из российских городов в международный аэропорт Симферополя.
Правительство утвердило положение о функционировании образовательного приложения "Мрия"
Правительство Украины утвердило положение, определяющее задачи, функции, составляющие и порядок работы образовательного мобильного приложения "Мрия" для обеспечения равного доступа украинцев к знаниям.
Белый дом: Украине нужны гарантии безопасности, поскольку после войны она будет иметь длинную границу с рф
Представитель Белого дома отметил, что Украина будет нуждаться в надежных гарантиях безопасности после войны, поскольку она будет иметь длинную границу с россией и после окончания войны.
На Днепропетровщине восстановили теплоснабжение после российской атаки на энергоинфраструктуру 13 февраля
В Днепре восстановили теплоснабжение жителям, пострадавшим от атаки российского беспилотника 13 февраля, который нанес удар по энергетической инфраструктуре региона, сообщил председатель Днепровской областной государственной администрации.
Правительство готовит создание фонда "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей
Правительство планирует создать фонд "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей.