"Вода в кранах безопасна": в Харьковской ОГА заявили, что пожар на нефтебазе не повлиял на качество питьевой воды

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  154146 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  235189 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  250312 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  214611 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  207634 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  217067 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250274 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Председатель Харьковской областной государственной администрации заявил, что хотя в результате нападения на нефтебазу произошел разлив горюче-смазочных материалов, топливо не попало в источники питьевой воды.

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"Вода в кранах безопасна": в Харьковской ОГА заявили, что пожар на нефтебазе не повлиял на качество питьевой воды

Украина считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше - МИД

Министерство иностранных дел Украины считает недопустимыми антиукраинские протесты в Польше и призывает польские власти придерживаться конструктивного подхода к решению вопросов, связанных с транзитом украинского зерна и торговлей.

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Украина считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше - МИД

"Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки "не отпадут" - Зеленский о помощи от США

Зеленский ожидает, что Конгресс США одобрит дальнейшую помощь Украине для продолжения защиты от российской агрессии.

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"Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки "не отпадут" - Зеленский о помощи от США

В Украине планируют в этом году создать первые собственные машины для разминирования

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году Украина планирует создать первые отечественные машины для разминирования и увеличить количество саперов минимум на 10%.

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В Украине планируют в этом году создать первые собственные машины для разминирования

Использование активов рф для помощи Украине: Euroclear предостерегает от варианта G7 с залогом - FT

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Двум руководителям российских авиакомпаний сообщено о подозрении в незаконной перевозке пассажиров через границу Украины в Крым путем организации регулярных рейсов из российских городов в международный аэропорт Симферополя.

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Правительство утвердило положение о функционировании образовательного приложения "Мрия"

Правительство Украины утвердило положение, определяющее задачи, функции, составляющие и порядок работы образовательного мобильного приложения "Мрия" для обеспечения равного доступа украинцев к знаниям.

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Представитель Белого дома отметил, что Украина будет нуждаться в надежных гарантиях безопасности после войны, поскольку она будет иметь длинную границу с россией и после окончания войны.

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На Днепропетровщине восстановили теплоснабжение после российской атаки на энергоинфраструктуру 13 февраля

В Днепре восстановили теплоснабжение жителям, пострадавшим от атаки российского беспилотника 13 февраля, который нанес удар по энергетической инфраструктуре региона, сообщил председатель Днепровской областной государственной администрации.

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Правительство готовит создание фонда "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей

Правительство планирует создать фонд "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей.

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Правительство готовит создание фонда "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей