Внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю Київської митниці

Через атаку ворога по Києву, на території будівлі митниці вибито скло вікон, також постраждали автомобілі з товарами. За даними відомства, митні органи в черговий раз опиняються в епіцентрі ракетних і дронових атак - подібні випадки раніше мали місце у Сумській, Чернігівській, Тернопільській, Одеській областях.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Деталі

Від ворожої атаки у ніч на 10 липня постраждали митні підрозділи, що розташовані у Києві. Ідеться про пошкодження на території будівлі Київської митниці.

Вогонь, уламки, вибиті вікна й дим над дахами — це був черговий удар по тилу. В безпосередній близькості від епіцентру — будівля митниці. - інформує пресслужба Державної митної служби України.

Постраждало кілька автомобілів з товарами, які перебували в зоні митного контролю. На щастя обійшлося без жертв, - ідеться у повідомленні.

Доповнення

У Державній митній службі України наголошують, що випадок, який стався напередодні - "вже не вперше, коли митні органи опиняються в епіцентрі ракетних і дронових атак".

Раніше зазнали руйнувань митні підрозділи у Сумській, Чернігівській, Тернопільській, Одеській областях. Десятки митних постів уздовж північно-східного кордону були зруйновані внаслідок нищівних обстрілів ще у перші дні повномасштабного вторгнення. - пише пресслужба.

Нагадаємо

У Києві нічна атака рф зачепила шість районів, усі виниклі пожежі вже загасили.

У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинули дві жінки, 13 людей постраждали. На місцях падіння уламків працюють 400 рятувальників та 91 одиниця техніки, залучено піротехнічні розрахунки.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що під час атаки ворожих безпілотників на Київ, російський дрон влетів у житловий будинок у Шевченківському районі.

В офісі та помешканні керівника Чернівецької митниці Юрія Герасимова проводяться обшуки.