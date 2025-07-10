В результате российской атаки повреждено здание Киевской таможни

Из-за вражеской атаки на Киев на территории здания таможни выбиты оконные стекла, также пострадали автомобили с товарами. По данным ведомства, таможенные органы в очередной раз оказываются в эпицентре ракетных и дроновых атак - подобные случаи ранее имели место в Сумской, Черниговской, Тернопольской, Одесской областях.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

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От вражеской атаки в ночь на 10 июля пострадали таможенные подразделения, расположенные в Киеве. Речь идет о повреждениях на территории здания Киевской таможни.

Огонь, обломки, выбитые окна и дым над крышами — это был очередной удар по тылу. В непосредственной близости от эпицентра — здание таможни. - информирует пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Пострадало несколько автомобилей с товарами, которые находились в зоне таможенного контроля. К счастью, обошлось без жертв, - говорится в сообщении.

Дополнение

В Государственной таможенной службе Украины отмечают, что произошедший накануне случай - "уже не впервые, когда таможенные органы оказываются в эпицентре ракетных и дроновых атак".

Ранее подверглись разрушениям таможенные подразделения в Сумской, Черниговской, Тернопольской, Одесской областях. Десятки таможенных постов вдоль северо-восточной границы были разрушены в результате сокрушительных обстрелов еще в первые дни полномасштабного вторжения. - пишет пресс-служба.

Напомним

В Киеве ночная атака РФ затронула шесть районов, все возникшие пожары уже потушены.

В Киеве в результате вражеского обстрела погибли две женщины, 13 человек пострадали. На местах падения обломков работают 400 спасателей и 91 единица техники, привлечены пиротехнические расчеты.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во время атаки вражеских беспилотников на Киев, российский дрон влетел в жилой дом в Шевченковском районе.

В офисе и помещении руководителя Черновицкой таможни Юрия Герасимова проводятся обыски.