В результате российской атаки повреждено здание Киевской таможни

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
09:06 • 2251 просмотра
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
05:46 • 11135 просмотра
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
05:30 • 36044 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
Эксклюзив
05:21 • 19454 просмотра
Конференция по восстановлению Украины в Риме: какой помощи стоит ожидать и какие суммы нужны нашему государству
9 июля, 18:25 • 47713 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
9 июля, 14:59 • 138521 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 77529 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
9 июля, 13:09 • 83238 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
9 июля, 12:49 • 109503 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
9 июля, 11:55 • 60686 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+29°
4м/с
54%
742мм
Популярные новости
США возобновили поставки оружия Украине - АР10 июля, 00:09 • 30559 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 7 человек10 июля, 01:26 • 19448 просмотра
Киевляне транслировали в соцсети работу ПВО во время ночной атаки "Шахедов"10 июля, 01:55 • 3169 просмотра
Атака рф на Киев: 16 пострадавших, уничтожена амбулатория05:10 • 17917 просмотра
Львов страдает от масштабных подтоплений из-за ливня: местами вода достигает почти 3 метров06:16 • 6516 просмотра
публикации
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит 05:30 • 36044 просмотра
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом9 июля, 17:25 • 55450 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ9 июля, 17:01 • 61670 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров9 июля, 16:16 • 68293 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах9 июля, 14:59 • 138521 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Рим
Франция
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 134923 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 264788 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 444555 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 273779 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 382535 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

В результате российской атаки повреждено здание Киевской таможни

Киев • УНН

 • 803 просмотра

В результате российской атаки в ночь на 10 июля повреждено здание Киевской таможни, выбиты окна и пострадали автомобили с товарами. Это не первый случай, когда таможенные органы оказываются в эпицентре атак, ранее разрушениям подвергались подразделения в Сумской, Черниговской, Тернопольской и Одесской областях.

В результате российской атаки повреждено здание Киевской таможни

Из-за вражеской атаки на Киев на территории здания таможни выбиты оконные стекла, также пострадали автомобили с товарами. По данным ведомства, таможенные органы в очередной раз оказываются в эпицентре ракетных и дроновых атак - подобные случаи ранее имели место в Сумской, Черниговской, Тернопольской, Одесской областях.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Подробности

От вражеской атаки в ночь на 10 июля пострадали таможенные подразделения, расположенные в Киеве. Речь идет о повреждениях на территории здания Киевской таможни.

Огонь, обломки, выбитые окна и дым над крышами — это был очередной удар по тылу. В непосредственной близости от эпицентра — здание таможни.

- информирует пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Пострадало несколько автомобилей с товарами, которые находились в зоне таможенного контроля. К счастью, обошлось без жертв, - говорится в сообщении.

Дополнение

В Государственной таможенной службе Украины отмечают, что произошедший накануне случай - "уже не впервые, когда таможенные органы оказываются в эпицентре ракетных и дроновых атак".

Ранее подверглись разрушениям таможенные подразделения в Сумской, Черниговской, Тернопольской, Одесской областях. Десятки таможенных постов вдоль северо-восточной границы были разрушены в результате сокрушительных обстрелов еще в первые дни полномасштабного вторжения.

- пишет пресс-служба.

Напомним

В Киеве ночная атака РФ затронула шесть районов, все возникшие пожары уже потушены.

В Киеве в результате вражеского обстрела погибли две женщины, 13 человек пострадали. На местах падения обломков работают 400 спасателей и 91 единица техники, привлечены пиротехнические расчеты.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во время атаки вражеских беспилотников на Киев, российский дрон влетел в жилой дом в Шевченковском районе.

В офисе и помещении руководителя Черновицкой таможни Юрия Герасимова проводятся обыски.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойнаКиев
Государственная таможенная служба Украины
Тернопольская область
Сумская область
Одесская область
Черниговская область
Игорь Клименко
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9