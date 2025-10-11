Внаслідок аварії на обладнанні на Київщині сталося відключення електропостачання в одному з будинків
Київ • УНН
В одному з будинків Софіївської Борщагівки відключено електропостачання через аварію на обладнанні ЖК «Європейка». Енергетики та комунальні служби працюють над відновленням, об'єкт не передано на баланс ДТЕК.
Внаслідок аварії на обладнанні, яке належить ЖК "Європейка" у Софіївській Борщагівці, сталося відключення електропостачання в одному з будинків. Наразі енергетики спільно з комунальними службами вже працюють над відновленням електропостачання. Про це повідомили в КОВА, передає УНН.
Деталі
"Внаслідок аварії на обладнанні, яке належить приватному забудовнику ЖК "Європейка" у Софіївській Борщагівці, сталося відключення електропостачання в одному з будинків. Об’єкт досі не передано на баланс ДТЕК Київські регіональні електромережі. Саме це ускладнило оперативне реагування на аварійну ситуацію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що уповноважені особи поспілкувалися з жителями, роз’яснили ситуацію. Наразі енергетики спільно з комунальними службами вже працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо
Станом на 11 жовтня ситуація в енергосистемі є в цілому контрольованою, проте у деяких областях ще ліквідовують наслідки обстрілів, тому у цих регіонах застосовуються графіки погодинного відключення. Наразі аварійних відключень по країні немає.