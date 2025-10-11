В результате аварии на оборудовании в Киевской области произошло отключение электроснабжения в одном из домов
Киев • УНН
В одном из домов Софиевской Борщаговки отключено электроснабжение из-за аварии на оборудовании ЖК «Европейка». Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением, объект не передан на баланс ДТЭК.
В результате аварии на оборудовании, принадлежащем ЖК "Европейка" в Софиевской Борщаговке, произошло отключение электроснабжения в одном из домов. Сейчас энергетики совместно с коммунальными службами уже работают над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщили в КОВА, передает УНН.
Подробности
"В результате аварии на оборудовании, принадлежащем частному застройщику ЖК "Европейка" в Софиевской Борщаговке, произошло отключение электроснабжения в одном из домов. Объект до сих пор не передан на баланс ДТЭК Киевские региональные электросети. Именно это усложнило оперативное реагирование на аварийную ситуацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уполномоченные лица пообщались с жителями, разъяснили ситуацию. Сейчас энергетики совместно с коммунальными службами уже работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним
По состоянию на 11 октября ситуация в энергосистеме в целом контролируемая, однако в некоторых областях еще ликвидируют последствия обстрелов, поэтому в этих регионах применяются графики почасового отключения. Сейчас аварийных отключений по стране нет.