В результате аварии на оборудовании в Киевской области произошло отключение электроснабжения в одном из домов

$41.510.00
48.210.00
ukenru
08:54 • 11804 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 24328 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 38694 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 48112 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 33112 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 28129 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 36739 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 42938 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 45959 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 19951 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
4м/с
87%
749мм
Популярные новости
Более 90% звонков о воде, ни один не попал в эфир: гауляйтер Донетчины Пушилин "пообщался с народом" - ЦНС11 октября, 01:10 • 9716 просмотра
Зеленский пообщался с Мерцем: о чем шла речь11 октября, 01:39 • 14097 просмотра
российский волгоград сотрясли мощные взрывы: повреждены жилые дома, школа и детский сад - росСМИ11 октября, 02:39 • 7314 просмотра
Стармер, Макрон и Мерц договорились об использовании замороженных российских активов - Reuters11 октября, 04:21 • 6010 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть08:00 • 6820 просмотра
публикации
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть08:00 • 6860 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 48102 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 36736 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10 октября, 10:53 • 42937 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать10 октября, 09:44 • 45958 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Ребров
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Запорожье
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 26156 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 28465 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 31053 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 96939 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 40545 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Шахед-136
ATACMS
E-6 Mercury

В результате аварии на оборудовании в Киевской области произошло отключение электроснабжения в одном из домов

Киев • УНН

 • 280 просмотра

В одном из домов Софиевской Борщаговки отключено электроснабжение из-за аварии на оборудовании ЖК «Европейка». Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением, объект не передан на баланс ДТЭК.

В результате аварии на оборудовании в Киевской области произошло отключение электроснабжения в одном из домов

В результате аварии на оборудовании, принадлежащем ЖК "Европейка" в Софиевской Борщаговке, произошло отключение электроснабжения в одном из домов. Сейчас энергетики совместно с коммунальными службами уже работают над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщили в КОВА, передает УНН.

Подробности

"В результате аварии на оборудовании, принадлежащем частному застройщику ЖК "Европейка" в Софиевской Борщаговке, произошло отключение электроснабжения в одном из домов. Объект до сих пор не передан на баланс ДТЭК Киевские региональные электросети. Именно это усложнило оперативное реагирование на аварийную ситуацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные лица пообщались с жителями, разъяснили ситуацию. Сейчас энергетики совместно с коммунальными службами уже работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним

По состоянию на 11 октября ситуация в энергосистеме в целом контролируемая, однако в некоторых областях еще ликвидируют последствия обстрелов, поэтому в этих регионах применяются графики почасового отключения. Сейчас аварийных отключений по стране нет.

Павел Башинский

ОбществоКиев
Блэкаут
Электроэнергия
ДТЭК