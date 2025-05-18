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ВМС України повідомили про відсутність російських бойових кораблів у Чорному й Азовському морях

Київ • УНН

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18 травня 2025 року в Чорному та Азовському морях ворожі ракетоносії не були зафіксовані. В Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр".

ВМС України повідомили про відсутність російських бойових кораблів у Чорному й Азовському морях

У неділю, 18 травня, в Чорному та Азовському морях ворожі ракетоносії не зафіксовані. У Середземному морі перебувають 3 російські кораблі, один з яких є носієм "Калібрів". Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 18.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. 

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет

- йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 1 судно;до Азовського моря – 4 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Зеленський і Ердоган обговорили подальші гарантії безпеки, зокрема щодо цивільного судноплавства в Чорному морі15.05.25, 17:25 • 2752 перегляди

Віта Зеленецька

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