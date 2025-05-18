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ВМС Украины сообщили об отсутствии российских боевых кораблей в Черном и Азовском морях

Киев • УНН

 • 522 просмотра

18 мая 2025 года в Черном и Азовском морях вражеские ракетоносители не были зафиксированы. В Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр".

ВМС Украины сообщили об отсутствии российских боевых кораблей в Черном и Азовском морях

В воскресенье, 18 мая, в Черном и Азовском морях вражеские ракетоносители не зафиксированы. В Средиземном море находятся 3 российских корабля, один из которых является носителем "Калибров". Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 18.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. 

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет

- говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 1 судно; в Азовское море – 4 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Зеленский и Эрдоган обсудили дальнейшие гарантии безопасности, в частности относительно гражданского судоходства в Черном море15.05.25, 17:25 • 2750 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Калибр (семейство ракет)
Азовское море
Черное море
Реджеп Тайип Эрдоган
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