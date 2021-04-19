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Влада Чехії: Боєприпаси зі складу у Врбетіце планували підірвати в Болгарії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Вибух боєприпасів на складі у Врбетіце в жовтні 2014 року, в якому Чехія підозрює агентів російських спецслужб, не повинен був відбутися на чеській території. Про це в неділю, 18 квітня, заявив міністр внутрішніх справ Чехії, перший віце-прем'єр Ян Гамачек в ефірі Чеського телебачення, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, боєприпаси планувалося підірвати пізніше, після транспортування до Болгарії.

За версією слідства, в закупівлі брав участь болгарський торговець зброєю Еміліан Гебра, який був отруєний у 2015 році, але вижив.

Поліція Чехії підозрює в причетності Мишкова і Чепігу

За словами Гамачека, поліція встановила, що до вибухів були причетні агенти російської спецслужби Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга (мали російські паспорти на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова; під час перебування в Чехії з 11 по 16 жовтня 2014 року користувалися також паспортами на ім’я громадянина Молдови Миколи Попа і громадянина Таджикистану Руслана Табарова). Однак лише після замаху на Юлію і Сергія Скрипаля в британському Солсбері стало відомо, що агенти діяли в інтересах РФ, передає слова чеського віце-прем’єра “Радіо Прага”.

Боєприпаси могли призначатися для України

За даними тижневика Respekt, Гебре, імовірно, постачав зброю в зони військових конфліктів. Як вказує ряд ЗМІ, боєприпаси, які зберігалися на складі, могли призначатися для поставок в Україну або в Сирію. Співрозмовник Чеського радіо зазначив, що у Врбетіцах “вибухнуло те, що він (Гебра. — Ред.) вже купив і почав вивозити”. Глава чеського уряду Андрій Бабіш в свою чергу заявив, що за боєприпаси на той момент вже було заплачено.

Прем’єр-міністр Чехії пообіцяв, що з матеріалами спецслужб країни 19 квітня ознайомляться члени уряду. У свою чергу Ян Гамачек, за сумісництвом виконуючий обов’язки глави МЗС Чехії, заявив, що інформація правоохоронців буде винесена на обговорення міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

“Росатом” усунуть від участі в тендері

На цьому тлі антиурядовий рух “Мільйон миттєвостей за демократію” провело у посольства РФ в Празі протестну акцію.

У свою чергу віце-прем’єр і міністр промисловості і торгівлі Карел Гавлічек в ефірі Чеського телебачення заявив, що російська компанія “Росатом” буде в найближчі дні відсторонена від участі в тендері на будівництво нового енергоблоку АЕС “Дуковани”.

Москва і Прага вислали дипломатів

Раніше прем’єр Чехії Бабіш заявив, що чеські спецслужби надали йому однозначні докази причетності офіцерів російської військової розвідки до вибуху боєприпасів в селі Врбетіце, що забрав життя двох людей. “Чеська Республіка — суверенна держава, і вона повинна реагувати на виявлення подібних фактів”, — підкреслив в зв’язку з цим прем’єр-міністр.

Після цього Прага заявила про висилку 18 співробітників посольства РФ, які, за версією місцевих спецслужб, були офіцерами російської розвідки. Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 чеських дипломатів.

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