Віце-прем'єр Чехії допустив відмову від участі Росії в тендері на добудову АЕС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Причетність спецслужб РФ до вибухів на складі боєприпасів в селі Врбетіце в районі міста Злін на сході Чехії в 2014 році може негативно відбитися на залученні російських компаній до тендеру на будівництво нового енергоблоку АЕС "Дуковани". Про це заявив в суботу ввечері журналістам віце-прем'єр і глава Мінпромторгу країни Карел Гавлічек, передає УНН.

Цитата

“Події, що відбуваються (встановлення причетності РФ до вибухів), звичайно ж, можуть вплинути на тендер, — сказав він. — Надійшла дуже серйозна інформація. Будь-яке подібне діяння, якщо воно буде підтверджено, абсолютно точно потягне за собою наслідки”.

Деталі

Гавлічек нагадав, що рішення про іноземні компанії, які будуть залучені до тендеру, чеський уряд прийме на підставі інформації, підготовленої спецслужбами за запитом МВС. Контррозвідка і розвідка країни вже тривалий час наполягають на усуненні від конкурсу російських компаній, які можуть нести потенційну загрозу національній безпеці Чехії.

Що передувало

29 березня уряд Чехії за пропозицією Мінпромторгу включило в число претендентів на участь в тендері російську держкорпорацію “Росатом”, американо-канадську компанію Westinghouse, французьку EDF і південнокорейську KHNP.

Кабінет міністрів також вирішив, що конкурс буде оголошений після майбутніх 8 і 9 жовтня виборів в нижню палату чеського парламенту. Вартість контракту оцінюється в 162 млрд крон (приблизно 6 млрд євро). В участі в тендері минулого місяця було відмовлено китайської корпорації China General Nuclear Power, яка заявила на початку 2018 року разом з іншими компаніями про бажання будувати енергоблок.

Контекст

Напередодні Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш і перший віце-прем’єр республіки Ян Гамачек на екстреній пресконференції в суботу повідомили про висилку 18 співробітників посольства РФ в Празі, які, за твердженням чеської сторони, є “офіцерами російських спецслужб СВР і ГРУ”. Цей крок був зроблений у зв’язку з обставинами, що відкрилися в контексті вибуху в 2014 році на складі боєприпасів в селі Врбетіце, при якому загинули дві людини. До нього, як сказали політики, причетні “офіцери російської військової розвідки ГРУ”.

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Згідно чеським джерел, штат посольства РФ і двох російських генеральних консульств в містах Брно і Карлових Вар складається з 140 дипломатів і співробітників технічного персоналу.

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