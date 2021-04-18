Вице-премьер Чехии допустил отказ от участия России в тендере на достройку АЭС

Цитата

“События, происходящие (установление причастности РФ к взрывам), конечно же, могут повлиять на тендер, — сказал он. — Поступила очень серьезная информация. Любое подобное действие, если оно будет подтверждено, однозначно повлечет за собой последствия”.

Детали

Гавличек напомнил, что решение о иностранные компании, которые будут привлечены к тендеру, чешское правительство примет на основании информации, подготовленной спецслужбами по запросу МВД. Контрразведка и разведка страны уже долгое время настаивают на отстранении от конкурса российских компаний, которые могут нести потенциальную угрозу национальной безопасности Чехии.

Что предшествовало

29 марта правительство Чехии по предложению Минпромторга включило в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию “Росатом”, американо-канадскую компанию Westinghouse, французский EDF и южнокорейскую KHNP.

Кабинет министров также решил, что конкурс будет объявлен после предстоящих 8 и 9 октября выборов в нижнюю палату чешского парламента. Стоимость контракта оценивается в 162 млрд крон (примерно 6 млрд евро). В участия в тендере в прошлом месяце было отказано китайской корпорации China General Nuclear Power, которая заявила в начале 2018 вместе с другими компаниями о желании строить энергоблок.

Контекст

Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек на экстренном пресс конференции в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по утверждению чешской стороны, является “офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ”. Этот шаг был сделан в связи с открывшимся обстоятельствам в контексте взрыва в 2014 году на складе боеприпасов в селе Врбетице, при котором погибли два человека. К нему, как сказали политики, причастны “офицеры российской военной разведки ГРУ”.

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Согласно чешским источников, штат посольства РФ и двух российских генеральных консульств в городах Брно и Карловых Вар состоит из 140 дипломатов и сотрудников технического персонала.