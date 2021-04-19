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Власти Чехии: Боеприпасы из состава в Врбетице планировали взорвать в Болгарии

Киев  •  УНН

 • 17081 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Взрыв боеприпасов на складе в Врбетице в октябре 2014 года, в котором Чехия подозревает агентов российских спецслужб, не должен был состояться на чешской территории. Об этом в воскресенье, 18 апреля, заявил министр внутренних дел Чехии, первый вице-премьер Ян Гамачек в эфире Чешского телевидения, передает УНН.

Детали

По словам министра, боеприпасы планировалось подорвать позже, после транспортировки в Болгарию.

По версии следствия, в закупке участвовал болгарский торговец оружием Эмилиан Гебра, который был отравлен в 2015 году, но выжил.

Полиция Чехии подозревает в причастности Мышкина и Чепигу

По словам Гамачека, полиция установила, что к взрывам причастны агенты российской спецслужбы Александр Мышкин и Анатолий Чепига (имели российские паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова; во время пребывания в Чехии с 11 по 16 октября 2014 года пользовались также паспортами на имя гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова). Однако лишь после покушения на Юлию и Сергея Скрипача в британском Солсбери стало известно, что агенты действовали в интересах РФ, передает слова чешского вице-премьера “Радио Прага”.

Боеприпасы могли предназначаться для Украины

По данным еженедельника Respekt, Гебре, вероятно, поставлял оружие в зоны военных конфликтов. Как указывает ряд СМИ, боеприпасы, хранившиеся на складе, могли предназначаться для поставок в Украину или в Сирию. Собеседник Чешского радио отметил, что в Врбетицах “взорвалось то, что он (Гебра. — Ред.) уже купил и начал вывозить”. Глава чешского правительства Андрей Бабиш в свою очередь заявил, что за боеприпасы на тот момент уже было заплачено.

Премьер-министр Чехии пообещал, что с материалами спецслужб страны 19 апреля ознакомятся члены правительства. В свою очередь Ян Гамачек, по совместительству исполняющий обязанности главы МИД Чехии, заявил, что информация правоохранителей будет вынесена на обсуждение министров иностранных дел стран Евросоюза.

“Росатом” отстранят от участия в тендере

На этом фоне антиправительственный движение “Миллион мгновений за демократию” провело у посольства РФ в Праге протестную акцию.

В свою очередь вице-премьер и министр промышленности и торговли Карел Гавличек в эфире Чешского телевидения заявил, что российская компания “Росатом” будет в ближайшие дни отстранена от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС “Дукованы”.

Москва и Прага выслали дипломатов

Ранее премьер Чехии Бабиш заявил, что чешские спецслужбы предоставили ему однозначные доказательства причастности офицеров российской военной разведки к взрыву боеприпасов в селе Врбетице, унесший жизни двух человек. “Чешская Республика — суверенное государство, и она должна реагировать на выявленные подобных фактов”, — подчеркнул в связи с этим премьер-министр.

После этого Прага заявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по версии местных спецслужб, были офицерами российской разведки. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

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