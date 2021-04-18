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Прем'єр Чехії обіцяє розсекретити звіт про вибух на складах боєприпасів у 2014 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Влада Чехії розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів, у причетності до якого підозрюють співробітників російських розвідслужб, заявив в інтерв'ю газеті Lidovky чеський прем'єр Андрей Бабіш, інформує УНН.

За його словами, спочатку в понеділок кабінет міністрів країни вивчить матеріали справи, зібрані службою безпеки та інформації Чехії (BIS), і буде їх обговорювати.

Цитата:

"Я отримав документ у п’ятницю о 16:54, пан Гамачек (Ян Гамачек, який поєднує посаду голови МЗС Чехії з посадою міністра внутрішніх справ - ред.) також приблизно в той же час. Уряд обговорить це у понеділок, оскільки інші міністри цього не бачили, і я хочу, щоб документ був розсекречений", - сказав Бабіш.

Деталі

Він пообіцяв, що чехи потім отримають можливість самі ознайомитися з розсекреченими документами.

Бабіш при цьому зазначив, що вважає адекватною відповіддю висилку 18 російських дипломатів.

Також він додав, що з цього приводу вже "говорив з президентом (Євроради - ред.) Шарлем Мішелем, і скоро відбудеться Європейська рада". "Звичайно, я вже повідомив союзників через посла та Мішеля,.. ми, безумовно, поговоримо про це на наступній Раді, але це питання з 2014 року", - сказав Бабіш.

Контекст

Чеська влада висилає з країни 18 дипломатів посольства РФ в Празі. Це сталося на тлі того, як у суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів на складах боєприпасів в селі Врбетице Злінського краю у 2014 році. Зокрема, за його словами, є підстави вважати, що до вибухів причетні співробітники ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Україна повністю підтримала відповідне рішення чеського уряду. Рішення чеського уряду підтримала і низка європейських держав, зокрема, Велика Британія.

Окрім того, чеська поліція оголосила в розшук двох громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Пізніше перший віце-прем'єр Чехії Ян Гамачек, т.в.о. голови МЗС, заявив, що має намір порушити тему вибуху складу боєприпасів у Чехії в 2014 році, так звану "справу Врбетиців", на міністерській зустрічі ЄС.

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