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Премьер Чехии обещает рассекретить отчет о взрыве на складах боеприпасов в 2014 году

Премьер Чехии обещает рассекретить отчет о взрыве на складах боеприпасов в 2014 году

Киев  •  УНН

 • 17713 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Власти Чехии рассекретят материалы о взрыве на складе боеприпасов, в причастности к которому подозревают сотрудников российских разведслужб, заявил в интервью газете Lidovky чешский премьер Андрей Бабиш, информирует УНН.

По его словам, сначала в понедельник кабинет министров страны изучит материалы дела, собранные службой безопасности и информации Чехии (BIS), и будет их обсуждать.

Цитата:

"Я получил документ в пятницу в 16:54, господин Гамачек (Ян Гамачек, который совмещает должность главы МИД Чехии с должностью министра внутренних дел - ред.) также примерно в то же время. Правительство обсудит это в понедельник, поскольку другие министры этого не видели, и я хочу, чтобы документ был рассекречен", - сказал Бабиш.

Детали

Он пообещал, что чехи затем получат возможность сами ознакомиться с рассекреченными документами.

Бабиш при этом отметил, что считает адекватным ответом высылку 18 российских дипломатов.

Также он добавил, что по этому поводу уже "говорил с президентом (Евросовета - ред.) Шарлем Мишелем, и скоро состоится Европейский совет". "Конечно, я уже сообщил союзников через посла и Мишеля,.. мы, безусловно, поговорим об этом на следующем Совете, но этот вопрос с 2014 года", - сказал Бабиш.

Контекст

Чешские власти высылают из страны 18 дипломатов посольства РФ в Праге. Это произошло на фоне того, как в субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила российский след в организации взрывов на складах боеприпасов в селе Врбетице Злинского края в 2014 году. В частности, по его словам, есть основания полагать, что к взрывам причастны сотрудники ГРУ.

Позже стало известно, что Украина полностью поддержала соответствующее решение чешского правительства. Решение чешского правительства поддержал и ряд европейских государств, в частности, Великобритания.

Кроме того, чешская полиция объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Позже первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, врио главы МИД, заявил, что намерен поднять тему взрыва склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, так называемое "дело Врбетице", на министерской встрече ЕС.

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