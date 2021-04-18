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Велика Британія підтримала Чехію у намірах вислати дипломатів РФ

Велика Британія підтримала Чехію у намірах вислати дипломатів РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Голова МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив про підтримку наміру Чехії вислати 18 російських дипломатів після підозр у причетності російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році в Врбетицях. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву, оприлюднену МЗС країни в неділю.

Цитата:

"Велика Британія повністю підтримує наших чеських союзників, які показали, наскільки далеко можуть зайти російські розвідслужби у своїх спробах провести небезпечні і зловмисні операції в Європі. Це показує зразок поведінки Москви після нападу з використанням "Новачка" в Солсбері. Мої співчуття сім'ям загиблих у Врбетицях" , - зазначив Рааб.

"Ми, як ніколи, сповнені рішучості притягти до відповідальності винних у нападі в Солсбері, і вітаємо дії чеської влади, які зробили те ж саме. Росія повинна утриматися від цих дій, які порушують найосновніші міжнародні норми", - додав голова МЗС Великої Британії.

Деталі

У МЗС Великої Британії вказали при цьому, що "чеська влада заявила, що два офіцери ГРУ, обвинувачені в спробі вбивства Скрипалів у Солсбері, Олександр Петров і Руслан Боширов, також стояли за загибеллю двох мирних жителів і вибухом в чеському населеному пункті Врбетице".

Що сталося

У суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів на складах боєприпасів в селі Врбетице Злінського краю у 2014 році. Зокрема, за його словами, є підстави вважати, що до вибухів причетні співробітники ГРУ.

МЗС Чехії заявило про висилку 18 російських дипломатів.

Поліція Чехії оголосила в розшук ймовірних співробітників ГУ Генштабу Міноборони РФ (колишнє російське ГРУ) Олександра Петрова і Руслана Боширова. Цих же осіб британська розвідка підозрює у причетності до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері. Розшук оголошено “у зв’язку з розслідуванням обставин тяжкого злочину”, проте інші подробиці справи поліція не розкрила. Повідомляється, що в жовтні 2014 року і, зокрема 16 жовтня, Петров і Боширов приїжджали до Праги, потім — в Злінський край.

16 жовтня 2014 року вибухнув склад № 16 в Врбетицях Злінського краю, другий склад № 12 - 3 грудня того ж року. У результаті першого вибуху загинули дві людини. Обидва склади були орендовані остравською компанією Imex Group.

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