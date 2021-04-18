Великобритания поддержала Чехию в намерении выслать дипломатов РФ

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"Великобритания полностью поддерживает наших чешских союзников, которые показали, насколько далеко могут зайти российские разведслужбы в своих попытках провести опасные и злонамеренные операции в Европе. Это показывает образец поведения Москвы после нападения с использованием "Новичка" в Солсбери. Мои соболезнования семьям погибших во Врбетице", - отметил Рааб.

"Мы, как никогда, полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери, и приветствуем действия чешских властей, которые сделали то же самое. Россия должна воздержаться от этих действий, которые нарушают самые основные международные нормы", - добавил глава МИД Великобритании.

Детали

В МИД Великобритании указали при этом, что "чешские власти заявили, что два офицера ГРУ, обвиняемые в попытке убийства Скрипалей в Солсбери, Александр Петров и Руслан Боширов, также стояли за гибелью двух мирных жителей и взрывом в чешском населенном пункте Врбетице".

Что произошло

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила российский след в организации взрывов на складах боеприпасов в селе Врбетице Злинского края в 2014 году. В частности, по его словам, есть основания полагать, что к взрывам причастны сотрудники ГРУ.

МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов.

Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее российское ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. Этих же лиц британская разведка подозревает в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Розыск объявлен "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления", однако другие подробности дела полиция не раскрыла. Сообщается, что в октябре 2014 года и, в частности 16 октября, Петров и Боширов приезжали в Прагу, затем - в Злинский край.

16 октября 2014 года взорвался склад № 16 в Врбетице Злинского края, второй склад № 12 - 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Оба склада были арендованы остравской компанией Imex Group.