Чехія збирається обговорити "справу Врбетиців" на зустрічі голів МЗС ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Чехії Ян Гамачек збирається обговорити на зустрічі голів МЗС країн ЄС у понеділок, 19 квітня, "справу Врбетиців". Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
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"Я доручив нашим послам в ЄС і НАТО проінформувати наших союзників про справу Врбетиців. Про це я теж розповім на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок", - повідомив Гамачек.
Що сталося
У суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів на складах боєприпасів в селі Врбетице Злінського краю у 2014 році. Зокрема, за його словами, є підстави вважати, що до вибухів причетні співробітники ГРУ.
Після цього поліція Чехії оголосила в розшук ймовірних співробітників ГУ Генштабу Міноборони РФ (колишнє російське ГРУ) Олександра Петрова і Руслана Боширова, йдеться в повідомленні відомства. Цих же осіб британська розвідка підозрює у причетності до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.
Розшук оголошено “у зв’язку з розслідуванням обставин тяжкого злочину”, проте інші подробиці справи поліція не розкрила.
Повідомляється, що в жовтні 2014 року і, зокрема 16 жовтня, Петров і Боширов приїжджали до Праги, потім — в Злінський край.
16 жовтня 2014 року в селі Врбетице Злінського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів. У результаті загинули двоє людей.