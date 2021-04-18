Чехія збирається обговорити "справу Врбетиців" на зустрічі голів МЗС ЄС

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"Я доручив нашим послам в ЄС і НАТО проінформувати наших союзників про справу Врбетиців. Про це я теж розповім на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок", - повідомив Гамачек.

Що сталося

У суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів на складах боєприпасів в селі Врбетице Злінського краю у 2014 році. Зокрема, за його словами, є підстави вважати, що до вибухів причетні співробітники ГРУ.

Після цього поліція Чехії оголосила в розшук ймовірних співробітників ГУ Генштабу Міноборони РФ (колишнє російське ГРУ) Олександра Петрова і Руслана Боширова, йдеться в повідомленні відомства. Цих же осіб британська розвідка підозрює у причетності до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.

Розшук оголошено “у зв’язку з розслідуванням обставин тяжкого злочину”, проте інші подробиці справи поліція не розкрила.

Повідомляється, що в жовтні 2014 року і, зокрема 16 жовтня, Петров і Боширов приїжджали до Праги, потім — в Злінський край.

16 жовтня 2014 року в селі Врбетице Злінського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів. У результаті загинули двоє людей.