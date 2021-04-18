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Чехия собирается обсудить "дело Врбетице" на встрече глав МИД ЕС

Чехия собирается обсудить "дело Врбетице" на встрече глав МИД ЕС

Киев  •  УНН

 • 15486 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек собирается обсудить на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник, 19 апреля, "дело Врбетице". Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Я поручил нашим послам в ЕС и НАТО проинформировать наших союзников о деле Врбетице. Об этом я тоже расскажу на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник", - сообщил Гамачек.

Что произошло

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила российский след в организации взрывов на складах боеприпасов в селе Врбетице Злинского края в 2014 году. В частности, по его словам, есть основания полагать, что к взрывам причастны сотрудники ГРУ.

После этого полиция Чехии объявила в розыск вероятных сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее российское ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова, говорится в сообщении ведомства. Этих же лиц британская разведка подозревает в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Розыск объявлен "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления", однако другие подробности дела полиция не раскрыла.

Сообщается, что в октябре 2014 года и, в частности 16 октября, Петров и Боширов приезжали в Прагу, затем - в Злинский край.

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов. В результате погибли два человека.

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