Військовополонені моряки відреагували на повернення Росії в ПАРЄ

Сьогодні відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка. Він розповів, що півтора тижні тому його перевели в іншу камеру - назад в старий корпус, де немає гарячої води. Ми ще пожартували, що мовляв знову треба кликати єврокомісара з прав людини Дуню Міятович (напередодні її відвідування на початку квітня Дениса Гриценка перевели в камеру в новому корпусі, де побутові умови кращі), зазначив адвокат.

За словами Полозова, до сих пір залишається складна ситуація з листами. Приходять з дуже великою затримкою. Але зате Денис відповість на ті листи, які прийшли з різних країн, навіть з Австралії, наприклад.

Поговорили з Денисом і про зустріч родичів військовополонених моряків з президентом Зеленським. Крім того, я повідомив Денису останні новини про поїздку Зеленського до Франції і про нещодавню заяву президента Франції Макрона про військовополонених моряків. Будемо сподіватися, що ці заяви отримають втілення в реальних справах, зазначив він.

"Говорили і про майбутню сесію ПАРЄ. Денис був дуже здивований інформацією про майбутнє голосування щодо резолюції про повернення права голосу російській делегації. Начебто в січні ПАРЄ прийняла резолюцію про негайне звільнення українських військових моряків, влада Росії так нічого досі й не зробила для її виконання і тут же інша резолюція про повернення російської делегації. Це взагалі нормально? Так в ПАРЄ прийнято?" - написав Полозов.

Адвокат додав, що Денис Гриценко просив адресувати це питання членам української делегації в ПАРЄ.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський в Парижі на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макрона заявив, що у Парламентській асамблеї Ради Європи немає підстав для повернення російської делегації.