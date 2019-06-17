Нет оснований для возвращения России в ПАСЕ — Зеленский

"Мы разговаривали об этом с господином Макрона. Россия пока не выполнила ничего, что должна была выполнить. По моему мнению, мы не можем говорить о снятии санкций, пока Украина не вернула полностью наши территории, наш суверенитет. И санкции защищают суверенитет Украины. Для возвращения России в ПАСЕ нет никаких шагов, ничего под этим", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНН, регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, что усложняет санкционные процедуру против РФ. Украинская сторона назвала это "плохим вариантом", указав при этом, что если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте все же останется. Голосование на сессии Ассамблеи состоится 24 июня.

В России заявляли, что страна подаст заявку в ПАСЕ, если ей предоставят все права делегации.