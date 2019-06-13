Росія подасть заявку до ПАРЄ якщо їй нададуть усі права делегації

КИЇВ. 13 червня. УНН. Росія подасть заявку на участь у червневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), якщо 24 червня “без вилучень” буде прийнята резолюція, яка гарантує російської делегації право брати участь в роботі, голосувати і виступати на засіданнях асамблеї. Про це повідомив у четвер журналістам голова Держдуми В’ячеслав Володін, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.