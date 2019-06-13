Росія подасть заявку до ПАРЄ якщо їй нададуть усі права делегації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Росія подасть заявку на участь у червневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), якщо 24 червня “без вилучень” буде прийнята резолюція, яка гарантує російської делегації право брати участь в роботі, голосувати і виступати на засіданнях асамблеї. Про це повідомив у четвер журналістам голова Держдуми В’ячеслав Володін, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
Він пояснив, що резолюція гарантує три так званих вогнетривких права: право бути представленим в асамблеї, право голосувати і право вибирати. Крім того, додав спікер, резолюція дає Росії “можливість заявити делегацію (в ПАРЄ) у червні”. “Якщо в цей день ухвалять резолюцію, як вона є, то до кінця дня ми можемо подати заявку”, — вказав Володін. “Якщо резолюцію приймають з вилученнями, то окремо вирішуємо питання, їдемо чи ні (на сесію ПАРЄ)”, — уточнив він.
При цьому Росія залишає за собою право покинути ПАРЄ, якщо повноваження її делегації в асамблеї будуть підтверджені в повному обсязі, попередив спікер Держдуми.
Він пояснив, що якщо 24 червня ПАРЄ прийме без вилучень резолюцію, яка гарантує недоторканність ключових прав делегацій в асамблеї, то Росія направить заявку на участь у червневій сесії ПАРЄ, а “25 червня (російська) делегація увійде в зал (засідань ПАРЄ)”.
На засіданні мають бути підтверджені повноваження російської делегації. Володін пояснив, що під час підписання головами Держдуми і Ради Федерації заявки на участь в сесії буде обумовлено, що “в разі, якщо російську делегацію позбавлять хоч якихось повноважень, то ми залишаємо за собою право покинути ПАРЄ”.
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