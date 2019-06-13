Россия подаст заявку в ПАСЕ если ей предоставят все права делегации

Он пояснил, что резолюция гарантирует три так называемых несгораемых права: право быть представленным в ассамблее, право голосовать и право выбирать. Кроме того, добавил спикер, резолюция дает России “возможность заявить делегацию (в ПАСЕ) в июне”. “Если в этот день примут резолюцию, как она есть, то до конца дня мы можем подать заявку”, — указал Володин. “Если резолюцию принимают с изъятиями, то отдельно решаем вопрос, едем или нет (на сессию ПАСЕ)”, — уточнил он.

При этом Россия оставляет за собой право покинуть ПАСЕ, если полномочия ее делегации в ассамблее будут подтверждены не полностью, предупредил спикер Госдумы.

Он пояснил, что если 24 июня ПАСЕ примет без изъятий резолюцию, гарантирующую неприкосновенность ключевых прав делегаций в ассамблее, то Россия направит заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ, а “25 июня (российская) делегация войдет в зал (заседаний ПАСЕ)”.

На заседании должны быть подтверждены полномочия российской делегации. Володин пояснил, что при подписании председателями Госдумы и Совета Федерации заявки на участие в сессии будет оговорено, что “в случае, если российскую делегацию лишат хоть каких-то полномочий, оставляем за собой право покинуть ПАСЕ”.

Напоминаем, Арьев обратился к Зеленского по поводу ситуации в ПАСЕ.