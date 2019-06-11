Ар'єв звернувся до Зеленського з приводу ситуації у ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Голова української парламентської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв звернувся до Президента України Володимира Зеленського з приводу ситуації в Асамблеї і закликав Главу держави зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ протягом найближчого тижня. Про це нардеп повідомив на сторінці у Facebook, передає УНН.
"10 днів тому, від імені української делегації в ПАРЄ, я звернувся до Президента Зеленського з приводу ситуації в ПАРЄ. Можливо, новий Президент ще лише входить в курс справ і не встиг занепокоїтися неприємною ситуацією в Раді Європи. Тому я, тепер публічно, прошу Президента зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ, щоб делегація могла пояснити, яка може бути реакція вищого посадовця, відповідального за українські зовнішні відносини, на те, що зараз відбувається в ПАРЄ", – зауважив політик.
Також Ар’єв наголосив: "Сподіваюсь, Адміністрація Президента знайде час для організації такої зустрічі протягом найближчого тижня".
Раніше Ар'єв заявив, що ситуація у ПАРЄ близька до критичної у зв'язку з ситуацією щодо повернення Росії, і протистояти руйнівному для Ради Європи сценарію стає дедалі складніше.