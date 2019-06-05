Ар'єв назвав ситуацію в ПАРЄ близькою до критичної

"Ситуація в ПАРЄ близька до критичної. МЗС зробив чітку заяву про перегляд відносин з Асамблеєю у разі безумовного повернення РФ. У секретаріаті ПАРЄ пропозиції зі зміни регламента вважають самогубчими безвідносно до Росії: після цього ПАРЄ втрачає свій сенс і силу. Я написав листа новому президенту з проханням відреагувати нарешті на цю ситуацію, коли заради політичної доцільності Німеччини і головуючої в Раді Європи Франції може бути суттєво обмежений санкційний механізм на догоду Росії, що є поганим сигналом для всього демократичного світу і є нічим іншим, як потаканням агресору", - написав Ар'єв у Facebook.

При цьому голова делегації України пообіцяв, що найближчим часом разом із активною частиною української делегації і союзниками з інших країн буде "робити все, щоб зупинити руйнівний для Ради Європи сценарій". "Хоча протистояти цьому стає дедалі складніше", - підсумував він.

Нагадаємо, регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, що ускладнює санкційну процедуру проти РФ. Українська сторона назвала це "поганим варіантом", вказавши при цьому, що якщо резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкції в урізаному варіанті все ж залишиться. Голосування на сесії Асамблеї відбудеться 24 червня.