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У ПАРЄ ухвалили проект резолюції, що ускладнює санкційну процедуру проти РФ - Ар'єв

У ПАРЄ ухвалили проект резолюції, що ускладнює санкційну процедуру проти РФ - Ар'єв

Київ • УНН

 • 11608 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Регламентний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи ухвалив проект резолюції, що ускладнює санкційну процедуру проти Російської Федерації. Про це голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв написав у Facebook, передає УНН.

"Регламентний комітет ухвалив проект резолюції, яка може змінити правила ПАРЄ. Голосування 24 червня на сесії Асамблеї. Це поганий варіант, який ускладнює санкційну процедуру, але повністю її не ліквідує, як того вимагали росіяни. Навіть якщо резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкцій в урізаному варіанті залишиться", - написав Ар'єв.

Він додав, що багато з тих, хто голосували за резолюцію, заявляли, що таким чином росіяни можуть прийняти запропонований компроміс, бо "треба їх нарешті почати критикувати в обличчя, адже вони не змінюються".

"Наївна позиція, м’яко кажучи. Відверто проросійські (представники - ред.) аргументували необхідністю "зберегти доступ 140 мільйонів росіян до Європейського суду з прав людини". Мене цей аргумент обурив, бо за цей доступ українці платять і свободою, і життям. Крім того, жодного сигналу від відповідальних за закордонні справи у Зеленського так в ПАРЄ і не надійшло", - додав Ар'єв.

За його словами, звернення громадських організацій, правозахисників, родичів заручників і моряків комітет проігнорував.

Раніше Ар'єв заявив, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи на умовах, які висуває Москва, призведе до нової кризи в організації.

Українські Національні Новини

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