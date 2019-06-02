Повернення Росії в ПАРЄ викличе нову кризу в Раді Європи – Ар'єв

"Піти на поступки означає прийняти російський шантаж, що буде поганим прикладом для інших членів РЄ. Цей політичний процес може закінчитися суттєвим підривом довіри до Ради Європи з боку правозахисників, громадських організацій, реформаторів. Буде дуже погано, якщо Рада Європи продемонструє, що хтось здобув перемогу, а хтось — поразку. Це призведе до нової кризи в організації, можливо, серйознішої, ніж була", - сказав Ар'єв.

Також він зазначив, що у Раді Європи намагаються змінити регламент для того, щоб піти на зустріч РФ і не допустити її виходу з РЄ.

"Я можу погодитися з побоюваннями правозахисників з приводу того, що у разі виходу Росії вона перестане бути частиною Європейського суду з прав людини. Це доволі сильний аргумент. Проте з іншого боку Росія не зробила жодного, навіть найменшого, кроку на виконання вимог Ради Європи", - заявив Ар'єв.

За його словами, серед національних делегацій більш-менш згуртовану, одностайну позицію мають Україна, Грузія, Швеція, Польща. Вони вважають, що безумовного повернення Росії в ПАРЄ бути не може.

"Позиції інших делегацій розділилися в залежності від політичних груп, особистих переконань депутатів. На останньому засіданні постійного комітету ПАРЄ в Парижі переважна більшість промовців висловлювалася критично щодо цих планів. Але однозначних висновків я робити не можу, оскільки багато хто й просто промовчав", - зазначив Ар'єв.

Зазначено, що у Парижі 3 червня розпочинається засідання регламентного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Нагадаємо, 17 травня понад 30 міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи на засіданні в Гельсінкі ухвалили рішення, яке може дозволити Росії повернутись у ПАРЄ за надзвичайною процедурою.

Раніше Ар’єв заявляв, що Україна в ПАРЄ ослаблена, і ризик повернення Росії великий.

Також нагадаємо, що, за прогнозом експерта, Росія таки може повернутись до Парламентської Асамблеї Ради Європи у січні 2020 року.