Повернення Росії в ПАРЄ викличе нову кризу в Раді Європи – Ар'єв
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи на умовах, які висуває Москва, призведе до нової кризи в організації. Про це в інтерв'ю DW розповів голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, повідомляє УНН.
"Піти на поступки означає прийняти російський шантаж, що буде поганим прикладом для інших членів РЄ. Цей політичний процес може закінчитися суттєвим підривом довіри до Ради Європи з боку правозахисників, громадських організацій, реформаторів. Буде дуже погано, якщо Рада Європи продемонструє, що хтось здобув перемогу, а хтось — поразку. Це призведе до нової кризи в організації, можливо, серйознішої, ніж була", - сказав Ар'єв.
Також він зазначив, що у Раді Європи намагаються змінити регламент для того, щоб піти на зустріч РФ і не допустити її виходу з РЄ.
"Я можу погодитися з побоюваннями правозахисників з приводу того, що у разі виходу Росії вона перестане бути частиною Європейського суду з прав людини. Це доволі сильний аргумент. Проте з іншого боку Росія не зробила жодного, навіть найменшого, кроку на виконання вимог Ради Європи", - заявив Ар'єв.
За його словами, серед національних делегацій більш-менш згуртовану, одностайну позицію мають Україна, Грузія, Швеція, Польща. Вони вважають, що безумовного повернення Росії в ПАРЄ бути не може.
"Позиції інших делегацій розділилися в залежності від політичних груп, особистих переконань депутатів. На останньому засіданні постійного комітету ПАРЄ в Парижі переважна більшість промовців висловлювалася критично щодо цих планів. Але однозначних висновків я робити не можу, оскільки багато хто й просто промовчав", - зазначив Ар'єв.
Зазначено, що у Парижі 3 червня розпочинається засідання регламентного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
Нагадаємо, 17 травня понад 30 міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи на засіданні в Гельсінкі ухвалили рішення, яке може дозволити Росії повернутись у ПАРЄ за надзвичайною процедурою.
Раніше Ар’єв заявляв, що Україна в ПАРЄ ослаблена, і ризик повернення Росії великий.
Також нагадаємо, що, за прогнозом експерта, Росія таки може повернутись до Парламентської Асамблеї Ради Європи у січні 2020 року.