Ар’єв: Україна в ПАРЄ ослаблена, ризик повернення Росії — великий

“Ситуація в Раді Європи є паскудною. Але Росію в ПАРЄ ще не повернули”, — написав Ар’єв.

Він уточнив, що повернення Росії у ПАРЄ неможливо зробити без внесення змін в регламент організації. Рішення приймає тільки ПАРЄ, а не Комітет міністрів.

“Але сьогодні у Гельсінкі більшість міністрів закордонних справ членів Ради Європи дали відповідний сигнал ПАРЄ”, — додав він.

Зі слів Ар’єва, попереду буде ще два рішення: на регламентному комітеті Асамблеї 3 червня і на голосуванні на сесії 25 червня.

“Ризик безумовного повернення Росії великий. Дуже великий. Українська позиція ослаблена і ситуацією в ВР (неважливо, розпуск чи без коаліції — все погано), і повною відсутністю позиції новообраного президента, який на момент голосування вже отримає свою булаву. Ті, хто просуває повернення РФ в ПАРЄ спираються саме на це — досі нам 5 років вдавалося ефективно тримати позиції”, — заявив дипломат.

Ар’єв наголосив також, що повернення Росії до ПАРЄ загрожує початком “розвороту” санкцій проти Росії та суттєвим підривом довіри до організації.

Зазначимо, сьогодні понад 30 міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи на засіданні в Гельсінкі ухвалили рішення, яке може дозволити Росії повернутись у ПАРЄ за надзвичайною процедурою.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив щодо нових підходів до участі України у Раді Європи, які будуть прагматичними і глибоко раціоналістичними.