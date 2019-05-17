У МЗС заявили про прагматичні підходи України у Раді Європи

"Відтепер ми наші підходи до участі у Раді Європи будуть прагматичними і глибоко раціоналістичними. Ми й далі працюватимемо над подоланням існуючих викликів. Проте не підтримуватимемо кроки, які не мають нічого спільного із захистом прав людини, а лише слугують політичним інтересам під виглядом "захисту прав людини", - йдеться у повідомленні.

Кислиця заявив, що Україна готова підтримати зусилля, спрямовані на досягнення реального прогресу в просуванні правозахисних стандартів.

"У Страсбурзі та в Гельсінкі Україна свідомо були проти рішення, покликаного сприяти Російській Федерації і далі уникати відповідальності за невиконання своїх обов’язків як члена організації. Тому що ми віримо, що це рішення не слугує цілям подолання існуючої кризи в Раді. Навпаки, воно похитнуло підвалини Ради Європи", - додав він.

Дипломат вважає, що від січня 2015 року, коли всі терміни дії санкцій проти Російської Федерації в ПАРЄ закінчилися, і дотепер Росія на власний розсуд відмовляється повертатися до Асамблеї. Усі ці роки вона вдається до фінансового шантажу організації. І хоча термін дії санкцій закінчився, ніхто не може скасувати правові стандарти та зобов’язання, а також рішення щодо необхідності виконання Росією вимог Комітету міністрів та Парламентської Асамблеї.

"Наразі делегаціям слід розробити додатковий механізм "без шкоди для інших наявних процедур, включно з діяльністю Парламентської Асамблеї та конвенційних контролюючих органів", як це визначено у Декларації 1994 року щодо виконання зобов’язань", - написав дипломат.

Він додав, що україна наполягатиме на тому, що це є єдино правильний шлях імплементації рішення, оскільки Декларація 1994 року і дотепер є чинною, як і Європейська конвенція з прав людини.

Нагадаємо, МЗС Німеччини виступило за повернення Росії в Раду Європи.