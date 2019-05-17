МЗС Німеччини виступило за повернення Росії в Раду Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас виступив за повернення Росії до Ради Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт МЗС Німеччини.
"Росія є частиною Ради Європи. Я сподіваюся, що ми зробимо рішучий крок вперед на зустрічі міністрів тут", - заявив Гайко Маас перед від'їздом на зустріч міністрів закордонних справ 47 держав-членів РЄ, яка продовжиться в п'ятницю в Гельсінкі.
Він також додав, що відсутність Росії в Раді Європи шкодить Німеччині.
Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Павло Клімкін рішуче засудив повернення Росії до Ради Європи, оскільки це запускає процес "нормалізації" всього, що дозволяє собі РФ без жодних кроків з її боку до нормальності.