МИД Германии выступило за возвращение России в Совет Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас выступил за возвращение России в Совет Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт МИД Германии.
"Россия является частью Совета Европы. Я надеюсь, что мы сделаем решительный шаг вперед на встрече министров здесь", - заявил Гайко Маас перед отъездом на встречу министров иностранных дел 47 государств-членов СЕ, которая продлится в пятницу в Хельсинки.
Он также добавил, что отсутствие России в Совете Европы вредит Германии.
Напомним, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин решительно осудил возвращение России в Совет Европы, поскольку это запускает процесс "нормализации" всего, что позволяет себе РФ без шагов с его стороны к нормальности.