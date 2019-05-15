Клімкін попередив про наслідки повернення Росії в ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Повернення Росії в ПАРЄ матиме значні символічні наслідки — це запускає процес “нормалізації” всього, що дозволяє собі РФ без жодних кроків з її боку до нормальності. І ті, хто уможливлює таку викривлену глобальну реальність, мають понести за це частину відповідальності. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає УНН.
"Я ж нікого не дивував, коли казав, що Мінськ вже тривалий час перебуває у важкому коматозному стані? А після того, як Росія почала обілечувати український Донбас своїми паспортами, хіба не очевидно, що Мінськ перетворили на зомбі?" - написав Клімкін.
Він нагадав, що "всі ми знаємо, якою ціною Україна виконувала Мінські домовленості. Москва ж, не ховаючись, послідовно його підривала".
"І якщо зараз окремі країни-члени готові повертати до ПАРЄ агресора і порушника міжнародного права просто так, без виконання ним жодних з поставлених умов - вони мають бути свідомі того, що стають співучасниками підриву Мінську.
Питання ж не лише у тому, чи працює Мінськ і хто як його виконує - для України це справа життєвого значення. Питання у тому, що прецедент повернення Росії в ПАРЄ матиме значні символічні наслідки – це запускає процес «нормалізації» всього, що дозволяє собі РФ без жодних кроків з її боку до нормальності. І ті, хто уможливлює таку викривлену глобальну реальність, мають понести за це частину відповідальності", - написав Клімкін.
Глава МЗС додав, що саме про це говорив у Брюсселі своїм колегам міністрам.
"Я був максимально коректним, підбираючи слова, а в політкоректність гратися більше не будемо. А якщо дехто в Європі піддаватиметься на шантаж Кремля і ховатиме голову у пісок - від Ради Європи і, зрештою, від усіх європейських цінностей дуже швидко може нічого не лишитися", - додав Клімкін.
Раніше Клімкін розкритикував позицію генсека РЄ щодо повернення Росії до ПАРЄ.