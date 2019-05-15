Клімкін попередив про наслідки повернення Росії в ПАРЄ

"Я ж нікого не дивував, коли казав, що Мінськ вже тривалий час перебуває у важкому коматозному стані? А після того, як Росія почала обілечувати український Донбас своїми паспортами, хіба не очевидно, що Мінськ перетворили на зомбі?" - написав Клімкін.

Він нагадав, що "всі ми знаємо, якою ціною Україна виконувала Мінські домовленості. Москва ж, не ховаючись, послідовно його підривала".

"І якщо зараз окремі країни-члени готові повертати до ПАРЄ агресора і порушника міжнародного права просто так, без виконання ним жодних з поставлених умов - вони мають бути свідомі того, що стають співучасниками підриву Мінську.

Питання ж не лише у тому, чи працює Мінськ і хто як його виконує - для України це справа життєвого значення. Питання у тому, що прецедент повернення Росії в ПАРЄ матиме значні символічні наслідки – це запускає процес «нормалізації» всього, що дозволяє собі РФ без жодних кроків з її боку до нормальності. І ті, хто уможливлює таку викривлену глобальну реальність, мають понести за це частину відповідальності", - написав Клімкін.

Глава МЗС додав, що саме про це говорив у Брюсселі своїм колегам міністрам.

"Я був максимально коректним, підбираючи слова, а в політкоректність гратися більше не будемо. А якщо дехто в Європі піддаватиметься на шантаж Кремля і ховатиме голову у пісок - від Ради Європи і, зрештою, від усіх європейських цінностей дуже швидко може нічого не лишитися", - додав Клімкін.

Раніше Клімкін розкритикував позицію генсека РЄ щодо повернення Росії до ПАРЄ.