Климкин предупредил о последствиях возвращения России в ПАСЕ

КИЕВ. 15 мая. УНН. Возвращение России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия - это запускает процесс "нормализации" всего, что позволяет себе РФ без шагов с ее стороны к нормальности. И те, кто делает такую искаженную глобальную реальность, должны понести за это часть ответственности. Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНН.