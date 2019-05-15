Климкин предупредил о последствиях возвращения России в ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Возвращение России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия - это запускает процесс "нормализации" всего, что позволяет себе РФ без шагов с ее стороны к нормальности. И те, кто делает такую искаженную глобальную реальность, должны понести за это часть ответственности. Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНН.
“Я никого не удивлял, когда говорил, что Минск уже длительное время находится в тяжелом коматозном состоянии? А после того, как Россия начала обилечивать украинский Донбасс своими паспортами, разве не очевидно, что Минск превратили в зомби?” — написал Климкин.
Он напомнил, что “все мы знаем, какой ценой Украина выполняла Минские договоренности. Москва же, не скрываясь, последовательно его подрывала”.
“И если сейчас отдельные страны-члены готовы возвращать в ПАСЕ агрессора и нарушителя международного права просто так, без выполнения им ни одного из поставленных условий — они должны осознавать, что становятся соучастниками подрыва Минска.
Вопрос ведь не только в том, работает ли Минск и кто как его выполняет — для Украины это дело жизненного значения. Вопрос в том, что прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия — это запускает процесс „нормализации“ всего, что позволяет себе РФ без шагов с ее стороны к нормальности. И те, кто делает такую искаженную глобальную реальность, должны понести за это часть ответственности”, - написал Климкин.
Глава МИД добавил, что именно об этом говорил в Брюсселе своим коллегам министрам.
“Я был очень корректным, подбирая слова, а в политкорректность играть больше не будем. А если кое-кто в Европе будет поддаваться на шантаж Кремля и прятать голову в песок — от Совета Европы и, наконец, от всех европейских ценностей очень быстро может ничего не остаться”, - добавил Климкин.
Ранее Климкин раскритиковал позицию генсека СЕ по возвращению России в ПАСЕ.