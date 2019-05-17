В МИД заявили о прагматичных подходах Украины в Совете Европы

"Отныне мы наши подходы к участию в Совете Европы будут прагматичными и глубоко рационалистическими. Мы и дальше будем работать над преодолением существующих вызовов. Однако не будем поддерживать шаги, которые не имеют ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат политическим интересам под видом "защиты прав человека", - говорится в сообщении.

Кислица заявил, что Украина готова поддержать усилия, направленные на достижение реального прогресса в продвижении правозащитных стандартов.

"В Страсбурге и в Хельсинки Украина сознательно была против решения, призванного способствовать Российской Федерации и дальше уходить от ответственности за невыполнение своих обязанностей, как члена организации. Потому что мы верим, что это решение не служит целям преодоления существующего кризиса в Раде. Напротив, оно поколебало устои Совета Европы", - добавил он.

Дипломат считает, что с января 2015 года, когда все сроки действия санкций против Российской Федерации в ПАСЕ закончились, и до сих пор Россия по своему усмотрению отказывается возвращаться в Ассамблею. Все эти годы она прибегает к финансовому шантажу организации. И хотя срок действия санкций закончился, никто не может отменить правовые стандарты и обязательства, а также решение о необходимости выполнения Россией требований Комитета министров и Парламентской Ассамблеи.

"Сейчас делегациям следует разработать дополнительный механизм "без ущерба для других имеющихся процедур, включая деятельность Парламентской Ассамблеи и конвенционных контролирующих органов", как это определено в Декларации 1994 года по выполнению обязательств", - написал дипломат.

Он добавил, что Украина будет настаивать на том, что это единственно правильный путь имплементации решения, поскольку Декларация 1994 года до сих пор действует, как и Европейская конвенция по правам человека.

Напомним, МИД Германии выступило за возвращение России в Совет Европы.