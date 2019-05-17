Арьев: Украина в ПАСЕ ослаблена, риск возврата России - большой

"Ситуация в Совете Европы дрянная. Но Россию в ПАСЕ еще не вернули", - написал Арьев.

Он уточнил, что возвращение России в ПАСЕ невозможно без внесения изменений в регламент организации. Решение принимает только ПАСЕ, а не Комитет министров.

"Но сегодня в Хельсинки большинство министров иностранных дел членов Совета Европы дали соответствующий сигнал ПАСЕ", - добавил он.

По словам Арьева, впереди будет еще два решения: на регламентном комитете Ассамблеи 3 июня и на голосовании на сессии 25 июня.

"Риск безусловного возвращения России большой. Очень большой. Украинская позиция ослаблена и ситуацией в ВР (неважно, роспуск или без коалиции - все плохо), и полным отсутствием позиции новоизбранного президента, который на момент голосования уже получит свою булаву. Те, кто продвигает возвращения РФ в ПАСЕ опираются именно на это - до сих пор нам 5 лет удавалось эффективно держать позиции", - заявил дипломат.

Арьев отметил также, что возвращение России в ПАСЕ грозит началом "разворота" санкций против России и существенным подрывом доверия к организации.

Отметим, сегодня более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое может позволить России вернуться в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил о новых подходах к участию Украины в Совете Европы, которые будут прагматичными и глубоко рационалистическими.