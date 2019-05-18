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Росія може повернутись до ПАРЄ вже у січні – прогноз експерта

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Росія таки може повернутись до Парламентської Асамблеї Ради Європи у січні 2020 року. Про це у коментарі УНН розповів політичний експерт Тарас Чорновіл. 

Водночас він заперечив участь російської делегації в ПАРЄ на найближчій сесії у червні цього року.

“Ймовірність повернення Росії до ПАРЄ висока. Я все ж таки не думаю, що це відбудеться у терміновому порядку у червні місяці, як би цього хотіли росіяни... в ПАРЄ треба буде змінювати регламент. Поки ще наша делегація це вміло блокує, але не потрібно забувати, що рішення, які ми добивались в ПАРЄ вони перед тим дуже жорстко і серйозно готувалися на рівні комісії Ради Європи”, — розповів експерт.

За його словами, “ми вже втратили Раду Європи”, адже деякі ключові столиці Європи ухвалили рішення повернути Росію до Парламентської асамблеї Ради Європи, що є негативним рішенням для України.

“...Зусиллями однієї парламентської делегації, я боюсь, втримати ситуацію буде важко. Я сумніваюсь, що це буде в червні, тут ми ще відстоїмо, а от в січні, я думаю, що російська делегація в ПАРЄ повернеться”, — прогнозує Чорновіл.

Нагадаємо, Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою, що дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації.

Згодом, 17 травня, понад 30 міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи на засіданні в Гельсінкі ухвалили рішення, яке може дозволити Росії повернутись у ПАРЄ за надзвичайною процедурою.

Як повідомляв УНН, голова української постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв заявив, що після рішення міністрів закордонних справ у Гельсінкі ризик повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи є дуже великим. 

Українські Національні Новини

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