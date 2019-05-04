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У Росії є шанси залишитися в Раді Європи - генсек РЄ

У Росії є шанси залишитися в Раді Європи - генсек РЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою, що дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації, передає УНН з посиланням на DW.

За словами Ягланда, зараз ведуться "предметні дискусії" між Комітетом міністрів РЄ і Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ), і це "дає надію". Генсек організації висловив упевненість, що Москва зацікавлена в тому, щоб залишитися в складі цього міжнародного органу.

Генсек впевнений, що вихід або виключення Росії буде представляти собою "драматичну" подію, яка може привести до виникнення нових "кордонів" у Європі. По один бік цієї нової риси будуть жити ті, хто зможе звертатися до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі, по іншу - близько 140 млн громадян Росії, для яких ця інстанція виявиться недоступна.

Турбйорн Ягланд, який повинен покинути свій пост в нинішньому році, висловив надію, що знайти вихід з ситуації, що склалася, вдасться ще до літньої сесії ПАРЄ 24-28 червня.

Зазначимо, з середини 2017 року Росія не платить внески до бюджету Ради Європи. Після дворічної несплати членство може бути призупинено, після чого РФ можуть остаточно виключити зі складу організації. Тим часом голова російської Державної думи В'ячеслав Володін ще в жовтні 2018 роки не виключав виходу Москви з РЄ.

Нагадаємо, в МЗС Росії назвали "червону межу", після якої країна покине Раду Європи.

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