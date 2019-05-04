У России есть шансы остаться в Совете Европы - генсек СЕ

По словам Ягланда, сейчас ведутся "предметные дискуссии" между Комитетом министров СЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), и это "обнадеживает". Генсек организации выразил уверенность, что Москва заинтересована в том, чтобы остаться в составе этого международного органа.

Генсек уверен, что выход или исключение России будет представлять собой "драматичное" событие, которое может привести к возникновению новых "границ" в Европе. По одну сторону этой новой черты будут жить те, кто сможет обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, по другую - около 140 млн граждан России, для которых эта инстанция окажется недоступна.

Турбьёрн Ягланд, который должен покинуть свой пост в нынешнем году, выразил надежду, что найти выход из сложившейся ситуации удастся еще до летней сессии ПАСЕ 24-28 июня.

Отметим, с середины 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы. После двухлетней неуплаты членство может быть приостановлено, после чего РФ могут окончательно исключить из состава организации. Между тем председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин еще в октябре 2018 года не исключал выхода Москвы из СЕ.

Напомним, в МИД России назвали "красную черту", после которой страна покинет Совет Европы.