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Россия может вернуться в ПАСЕ уже в январе - прогноз эксперта

Киев  •  УНН

 • 16264 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Россия же может вернуться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы в январе 2020 года. Об этом в комментарии УНН рассказал политический эксперт Тарас Чорновил.

В то же время он отрицал участие российской делегации в ПАСЕ на ближайшей сессии в июне этого года.

"Вероятность возвращения России в ПАСЕ высока. Я все же не думаю, что это произойдет в срочном порядке в июне, как бы этого хотели русские ... в ПАСЕ надо будет менять регламент. Пока еще наша делегация это умело блокирует, но не нужно забывать, что решения, которых мы добивались в ПАСЕ, они перед тем очень жестко и серьезно готовились на уровне комиссии Совета Европы", - рассказал эксперт.

По его словам, "мы уже потеряли Совет Европы", ведь некоторые ключевые столицы Европы приняли решение вернуть Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы, что является негативным решением для Украины.

"... Усилиями одной парламентской делегации, я боюсь, удержать ситуацию будет трудно. Я сомневаюсь, что это будет в июне, здесь мы еще отстоим, а вот в январе, я думаю, что российская делегация в ПАСЕ вернется", - прогнозирует Чорновил.

Напомним, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.

Впоследствии, 17 мая, более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое может позволить России вернуться в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.

Как сообщал УНН, председатель Украинской постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что после решения министров иностранных дел в Хельсинки риск возврата России к Парламентской ассамблеи Совета Европы является очень большим.

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