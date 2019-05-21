В Естонії заявили, що РФ не може бути членом Ради Європи через агресію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Росія не може бути членом Ради Європи через агресію по відношенню до сусідньої країни і порушення прав людини в країні. Таку думку висловив четвертий президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес у Тwitter, передає УНН.
"Моя думка стосується Ради Європи як нормативної правозахисної організації. Якщо держава не поважає права людини, якщо вона вторгається до своїх європейських сусідів, вона не має місця в єдиній європейській організації, створеній для виконання цих норм", - зазначив Ільвес.
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Нагадаємо, Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою, що дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації.
Згодом, 17 травня, понад 30 міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи на засіданні в Гельсінкі ухвалили рішення, яке може дозволити Росії повернутись у ПАРЄ за надзвичайною процедурою.
Як повідомляв УНН, голова української постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв заявив, що після рішення міністрів закордонних справ у Гельсінкі ризик повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи є дуже великим.