В Эстонии заявили, что РФ не может быть членом Совета Европы из-за агрессии

"Мое мнение касается Совета Европы как нормативной правозащитной организации. Если государство не уважает права человека, если он вторгается к своим европейским соседям, оно не имеет места в единой европейской организации, созданной для выполнения этих норм", - отметил Ильвес.

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Напомним, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.

Впоследствии, 17 мая, более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое может позволить России вернуться в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.

Как сообщал УНН, председатель Украинской постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что после решения министров иностранных дел в Хельсинки риск возврата России в Парламентскую ассамблею Совета Европы является очень большим.