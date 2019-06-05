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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 109392 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106821 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134982 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143456 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129618 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129982 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Арьев назвал ситуацию в ПАСЕ близкой к критической

Арьев назвал ситуацию в ПАСЕ близкой к критической

Киев  •  УНН

 • 11616 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Ситуация в Парламентской ассамблее Совета Европы близка к критической в связи с ситуацией с возвращением России, и противостоять разрушительному для Совета Европы сценарию становится все сложнее. Об этом сообщил председатель постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает УНН.

"Ситуация в ПАСЕ близка к критической. МИД сделал четкое заявление о пересмотре отношений с Ассамблеей в случае безусловного возвращения РФ. В секретариате ПАСЕ предложения по изменению регламента считают самоубийственными безотносительно к России: после этого ПАСЕ теряет свой смысл и силу. Я написал письмо новому президенту с просьбой отреагировать наконец на эту ситуацию, когда ради политической целесообразности Германии и председательствующей в Совете Европы Франции может быть существенно ограничено санкционный механизм в угоду России, что является плохим сигналом для всего демократического мира и является ничем иным, как потаканием агрессору", - написал Арьев в Facebook.

При этом глава делегации Украины пообещал, что в ближайшее время вместе с активной частью украинской делегации и союзниками из других стран будет "делать все, чтобы остановить разрушительный для Совета Европы сценарий". "Хотя противостоять этому становится все сложнее", - подытожил он.

Напомним, регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, усложняющий санкционную процедуру против РФ. Украинская сторона назвала это "плохим вариантом", указав при этом, что если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте все же останется. Голосование на сессии Ассамблеи состоится 24 июня.

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