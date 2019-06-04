У МЗС розповіли про зміну ставлення до ПАРЄ після повернення Росії

"Звичайно, нічого архікритичного не сталось, але повернення Росії до ПАРЄ несе в собі загрозу довіри до цієї організації. І в даному випадку з нашого боку буде корекція ставлення до цієї організації в більш функціональний спосіб", - зазначив Боднар.

За його словами, ПАРЄ має у парламентський спосіб забезпечувати права людини і дотримання основних положень, які стосуються функціонування демократії в Європі. І хоча РФ цього не робить, у цьому випадку західні країни їй це пробачають.

При цьому він додав, що навіть повернення Росії до ПАРЄ не гарантує виконання покладених на неї Радою Європи зобов’язань.

Окрім того, чиновник зазначив, що Україна була готова до такого рішення ПАРЄ.

"Ми були готові до цього рішення, оскільки під час голосування декілька тижнів тому ми голосували проти цього і закликали наших міжнародних партнерів, щоби привернути Росію до відповідальності за вчинені нею злочини. У даному випадку голосування відбулось не так, як ми цього бажали", - пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, що ускладнює санкційну процедуру проти Російської Федерації. Українська сторона назвала це "поганим варіантом", вказавши при цьому, що якщо резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкцій в урізаному варіанті залишиться. Голосування на сесії Асамблеї відбудеться 24 червня.