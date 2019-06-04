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В МИД рассказали об изменении отношения к ПАСЕ по возвращении России

В МИД рассказали об изменении отношения к ПАСЕ по возвращении России

Киев  •  УНН

 • 13949 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Министерство иностранных дел Украины откорректирует отношение к Парламентской Ассамблеи Совета Европы после того, как туда вернут Россию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в эфире UA:Українське радіо, передает УНН.

"Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу доверия к этой организации. И в данном случае с нашей стороны будет коррекция отношения к этой организации в более функциональный способ", - отметил Боднар.

По его словам, ПАСЕ должна в парламентский способ обеспечивать права человека и соблюдение основных положений, касающихся функционирования демократии в Европе. И хотя РФ этого не делает, в данном случае западные страны ей это прощают.

При этом он добавил, что даже возвращение России в ПАСЕ не гарантирует выполнения возложенных на нее Советом Европы обязательств.

Кроме того, чиновник отметил, что Украина была готова к такому решению ПАСЕ.

"Мы были готовы к этому решению, поскольку во время голосования несколько недель назад мы голосовали против этого и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование прошло не так, как мы этого хотели", - пояснил замминистра.

Напомним, регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, усложняющий санкционную процедуру против Российской Федерации. Украинская сторона назвала это "плохим вариантом", указав при этом, что если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте останется. Голосование на сессии Ассамблеи состоится 24 июня.

Украинские Национальные Новости

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