Немає підстав для повернення Росії в ПАРЄ – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Парламентської асамблеї Ради Європи немає підстав для повернення російської делегації. Про це він заявив Президент України Володимир Зеленський у Парижі на спільній прес-конференції із президентом Франції Еммануелем Макроном, передає кореспондент УНН.
"Ми розмовляли про це з паном Макроном. Росія поки що не виконала нічого, що повинна була виконати. На мою думку, ми не можемо говорити про зняття санкцій, поки Україна не повернула повністю наші території, наш суверенітет. І санкції захищають суверенітет України. Для повернення Росії до ПАРЄ немає ніяких кроків, нічого під цим", - сказав Зеленський.
Як повідомляв УНН, регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, що ускладнює санкційну процедуру проти РФ. Українська сторона назвала це "поганим варіантом", вказавши при цьому, що якщо резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкції в урізаному варіанті все ж залишиться. Голосування на сесії Асамблеї відбудеться 24 червня.
У Росії заявляли, що країна подасть заявку до ПАРЄ, якщо їй нададуть усі права делегації.